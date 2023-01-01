Російський БТР розчавив цивільне авто в Луганську

У тимчасово окупованому Луганську бронетранспортер російських окупантів розчавив цивільну автівку.Про це у телеграмі інформує глава Луганської військово-цивільної адміністрації«Російським воякам байдуже і на правила дорожнього руху, і на людей. Схожа ситуація на окупованих територіях вже звична справа. Нещодавно вантажівка з позначками "V" та "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася», - зазначив Лисогор.І ось свіжий приклад. У центрі окупованого Луганська бронетранспортер окупантів переїхав цивільну машину.«Ось так, в центрі міста будь кого може просто переїхати БТР, або вантажівка. І ніхто не понесе за це жодної відповідальності. російські «солдати» вже звикли до повної безкарності», - додає глава ВЦА.