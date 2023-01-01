Російський БТР розчавив цивільне авто в Луганську

Російський БТР розчавив цивільне авто в Луганську
У тимчасово окупованому Луганську бронетранспортер російських окупантів розчавив цивільну автівку.

Про це у телеграмі інформує глава Луганської військово-цивільної адміністрації Артем Лисогор.

«Російським воякам байдуже і на правила дорожнього руху, і на людей. Схожа ситуація на окупованих територіях вже звична справа. Нещодавно вантажівка з позначками "V" та "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася», - зазначив Лисогор.

І ось свіжий приклад. У центрі окупованого Луганська бронетранспортер окупантів переїхав цивільну машину.

«Ось так, в центрі міста будь кого може просто переїхати БТР, або вантажівка. І ніхто не понесе за це жодної відповідальності. російські «солдати» вже звикли до повної безкарності», - додає глава ВЦА.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міненерго: відключень світла нема і не планується
Сьогодні, 15:10
У селі поблизу Луцька виявили мертвого чоловіка
Сьогодні, 14:48
Російський БТР розчавив цивільне авто в Луганську
Сьогодні, 14:33
В аварії постраждали четверо волинян – 2 дорослих і 2 дітей
Сьогодні, 14:11
На Чернишевського в Луцьку автівка збила пішохода
Сьогодні, 14:04
Схожі новини
«Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА «Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА
Сьогодні, 15:40
Під час авіаційного удару загинув Герой з Волині Дмитро Мозговенко Під час авіаційного удару загинув Герой з Волині Дмитро Мозговенко
Сьогодні, 11:27
На Луганщині загинув Герой з Луцька Дмитро Шевчук На Луганщині загинув Герой з Луцька Дмитро Шевчук
Сьогодні, 10:48
У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, – «Гаюн» У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, – «Гаюн»
Сьогодні, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П’яничка за кермом влаштував перегони з волинськими копами
Сьогодні, 15:45
 0
У Ковелі вже розпочали подачу теплоносія до осель
Сьогодні, 15:41
 0
«Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА
Сьогодні, 15:40
 0
Зухвала поведінка сина в школі обійдеться волинянину у 1700 гривень
Сьогодні, 15:26
 0
Міненерго: відключень світла нема і не планується
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8