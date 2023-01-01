На Чернишевського в Луцьку автівка збила пішохода
Сьогодні, 14:04
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 жовтня, на вулиці Чернишевського в Луцьку.
Про це у телеграмі інформує 12 канал.
Як ідеться у повідомленні, автопригода сталася у першій половині дня.
На вулиці Чернишевського в обласному центрі Волині під колеса автомобіля потрапив пішохід.
Постраждалому довелося звернутися за допомогою до медиків.
Деталі – згодом.
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Про це у телеграмі інформує 12 канал.
Як ідеться у повідомленні, автопригода сталася у першій половині дня.
На вулиці Чернишевського в обласному центрі Волині під колеса автомобіля потрапив пішохід.
Постраждалому довелося звернутися за допомогою до медиків.
Деталі – згодом.
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