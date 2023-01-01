На Чернишевського в Луцьку автівка збила пішохода

На Чернишевського в Луцьку автівка збила пішохода
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 жовтня, на вулиці Чернишевського в Луцьку.

Про це у телеграмі інформує 12 канал.

Як ідеться у повідомленні, автопригода сталася у першій половині дня.

На вулиці Чернишевського в обласному центрі Волині під колеса автомобіля потрапив пішохід.

Постраждалому довелося звернутися за допомогою до медиків.
На Чернишевського в Луцьку автівка збила пішохода

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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