На Чернишевського в Луцьку автівка збила пішохода





Про це у телеграмі



Як ідеться у повідомленні, автопригода сталася у першій половині дня.



На вулиці Чернишевського в обласному центрі Волині під колеса автомобіля потрапив пішохід.



Постраждалому довелося звернутися за допомогою до медиків.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 жовтня, на вулиці Чернишевського в Луцьку.Про це у телеграмі інформує 12 канал.Як ідеться у повідомленні, автопригода сталася у першій половині дня.На вулиці Чернишевського в обласному центрі Волині під колеса автомобіля потрапив пішохід.Постраждалому довелося звернутися за допомогою до медиків.Деталі – згодом.

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