Міськрада на Волині виділила Силам оборони 23 мільйони
Сьогодні, 13:31
Міськрада Володимира виділила понад 23 мільйони гривень на потреби військових частин та силових структур, які звернулись із відповідними запитами до муніципалітету.
Про це інформує у фейсбуці мер Володимира Ігор Пальонка.
Аби оперативно розглянути ці питання і спрямувати необхідне фінансування на підтримку військових, сьогодні, 16 жовтня, провели позачергову сесію міської ради.
Відтак, більшістю голосів були підтримані рішення щодо внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів тероборони та мобілізації, на яку виділяємо понад 21 мільйон гривень.
Більше 2,5 мільйона гривень буде виділено на закупівлю необхідного обладнання для спецпідрозділу СБУ, а також 167,7 тисячі гривень для проведення робіт з укріплення будівель об'єктів критичної інфраструктури та на закупівлю запасів питної води для населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує у фейсбуці мер Володимира Ігор Пальонка.
Аби оперативно розглянути ці питання і спрямувати необхідне фінансування на підтримку військових, сьогодні, 16 жовтня, провели позачергову сесію міської ради.
Відтак, більшістю голосів були підтримані рішення щодо внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів тероборони та мобілізації, на яку виділяємо понад 21 мільйон гривень.
Більше 2,5 мільйона гривень буде виділено на закупівлю необхідного обладнання для спецпідрозділу СБУ, а також 167,7 тисячі гривень для проведення робіт з укріплення будівель об'єктів критичної інфраструктури та на закупівлю запасів питної води для населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Чернишевського в Луцьку автівка збила пішохода
Сьогодні, 14:04
До України з російського полону повернуть 3 дітей
Сьогодні, 13:47
Міськрада на Волині виділила Силам оборони 23 мільйони
Сьогодні, 13:31