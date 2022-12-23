Міськрада на Волині виділила Силам оборони 23 мільйони

Міськрада Володимира виділила понад 23 мільйони гривень на потреби військових частин та силових структур, які звернулись із відповідними запитами до муніципалітету.Про це інформує у фейсбуці мер ВолодимираАби оперативно розглянути ці питання і спрямувати необхідне фінансування на підтримку військових, сьогодні, 16 жовтня, провели позачергову сесію міської ради.Відтак, більшістю голосів були підтримані рішення щодо внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів тероборони та мобілізації, на яку виділяємо понад 21 мільйон гривень.Більше 2,5 мільйона гривень буде виділено на закупівлю необхідного обладнання для спецпідрозділу СБУ, а також 167,7 тисячі гривень для проведення робіт з укріплення будівель об'єктів критичної інфраструктури та на закупівлю запасів питної води для населення.