На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 52-річний чоловік

На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 52-річний чоловік
Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП у Володимирському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилася сьогодні, близько 9 ранку, поблизу села Верба Володимирського району. Зіткнулися Citroen та вантажівка DAF.

Внаслідок автопригоди 52-річний пасажир легковика від отриманих травм помер.

Водії не травмувалися, вони за кермом були тверезі.

На місці нині працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.

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Теги: Волинь, ДТП, пасажир, смерть
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