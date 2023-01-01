На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 52-річний чоловік
Сьогодні, 13:13
Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП у Володимирському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася сьогодні, близько 9 ранку, поблизу села Верба Володимирського району. Зіткнулися Citroen та вантажівка DAF.
Внаслідок автопригоди 52-річний пасажир легковика від отриманих травм помер.
Водії не травмувалися, вони за кермом були тверезі.
На місці нині працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася сьогодні, близько 9 ранку, поблизу села Верба Володимирського району. Зіткнулися Citroen та вантажівка DAF.
Внаслідок автопригоди 52-річний пасажир легковика від отриманих травм помер.
Водії не травмувалися, вони за кермом були тверезі.
На місці нині працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.
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