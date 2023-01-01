На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 52-річний чоловік

Поліцейські з’ясовують обставини смертельної ДТП у Володимирському районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилася сьогодні, близько 9 ранку, поблизу села Верба Володимирського району. Зіткнулися Citroen та вантажівка DAF.Внаслідок автопригоди 52-річний пасажир легковика від отриманих травм помер.Водії не травмувалися, вони за кермом були тверезі.На місці нині працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть.