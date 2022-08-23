Знак солідарності: біля Луцькради замайорів прапор Ізраїлю

Знак солідарності: біля Луцькради замайорів прапор Ізраїлю
На знак солідарності із народом Ізраїлю біля приміщення Луцької міськради підняли прапор цієї держави.

Про це повідомляє ВСН.

За словами очевидців, прапор Ізраїлю на щоглі біля муніципалітету помітили зранку у понеділок, 16 жовтня.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару. Унаслідок вторгнення терористів ХАМАСу загинули понад тисяча людей.

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Теги: Луцьк, прапор, Ізраїль
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