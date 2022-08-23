Знак солідарності: біля Луцькради замайорів прапор Ізраїлю
Сьогодні, 13:00
На знак солідарності із народом Ізраїлю біля приміщення Луцької міськради підняли прапор цієї держави.
Про це повідомляє ВСН.
За словами очевидців, прапор Ізраїлю на щоглі біля муніципалітету помітили зранку у понеділок, 16 жовтня.
Нагадаємо, зранку 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару. Унаслідок вторгнення терористів ХАМАСу загинули понад тисяча людей.
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Про це повідомляє ВСН.
За словами очевидців, прапор Ізраїлю на щоглі біля муніципалітету помітили зранку у понеділок, 16 жовтня.
Нагадаємо, зранку 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару. Унаслідок вторгнення терористів ХАМАСу загинули понад тисяча людей.
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