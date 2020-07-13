Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію

Дональд Туск, колишній прем’єр-міністр Польщі та президент Європейської ради, оголосив про перемогу на парламентських виборах.



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Він оголосив про це лише через кілька хвилин після закриття виборчих дільниць за результатами екзит-полу.



Опитування показало, що керівна партія “Право і справедливість” (PiS) отримала найбільшу кількість голосів, але, схоже, показує шлях до уряду для об’єднаної опозиційної коаліції на чолі з Туском.



“PiS, яка керувала Польщею вісім років, перетворила громадське телебачення на пропагандистську руку уряду, обмежила права на аборти та демонізувала ЛГБТ+ людей, мігрантів і біженців. Це також поставило Польщу на курс зіткнення з Брюсселем у питаннях верховенства права, що призвело до заморожування десятків мільярдів євро європейського фінансування”, − зазначає видання.



Оновлений екзит-пол, оприлюднений зранку у понеділок, показав, що PiS має 36,6%, а Громадянська коаліція Туска – 31%. Однак дві групи, які могли б сформувати коаліцію з Туском, також показали хороші результати: 13,5% за правоцентристський “Третій шлях” і 8,6% за лівий “Левіца”.



Якщо такий результат буде підтверджений, це означатиме, що три об’єднані партії матимуть більшість у 460-місному парламенті Польщі. “Іншою потенційно хорошою новиною для прогресивних польських лідерів є те, що екзит-пол показав, що Конфедерація, ультраправа коаліція, за прогнозами, отримає близько 9% голосів, що становить 6,4%, менше, ніж передвиборчі оцінки”, − додає The Guardian.



У своїй промові Туск заявив, про “кінець лихих часів”. “Це кінець правління PiS, ми це зробили. Ми здобули демократію, ми здобули свободу, ми здобули нашу вільну улюблену Польщу… цей день залишиться в історії як світлий день, як відродження Польщі”, – сказав він.



Нагадаємо, вчора після завершення виборів прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , колишній прем’єр-міністр Польщі та президент Європейської ради, оголосив про перемогу на парламентських виборах.Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.Він оголосив про це лише через кілька хвилин після закриття виборчих дільниць за результатами екзит-полу.Опитування показало, що керівна партія “Право і справедливість” (PiS) отримала найбільшу кількість голосів, але, схоже, показує шлях до уряду для об’єднаної опозиційної коаліції на чолі з Туском.“PiS, яка керувала Польщею вісім років, перетворила громадське телебачення на пропагандистську руку уряду, обмежила права на аборти та демонізувала ЛГБТ+ людей, мігрантів і біженців. Це також поставило Польщу на курс зіткнення з Брюсселем у питаннях верховенства права, що призвело до заморожування десятків мільярдів євро європейського фінансування”, − зазначає видання.Оновлений екзит-пол, оприлюднений зранку у понеділок, показав, що PiS має 36,6%, а Громадянська коаліція Туска – 31%. Однак дві групи, які могли б сформувати коаліцію з Туском, також показали хороші результати: 13,5% за правоцентристський “Третій шлях” і 8,6% за лівий “Левіца”.Якщо такий результат буде підтверджений, це означатиме, що три об’єднані партії матимуть більшість у 460-місному парламенті Польщі. “Іншою потенційно хорошою новиною для прогресивних польських лідерів є те, що екзит-пол показав, що Конфедерація, ультраправа коаліція, за прогнозами, отримає близько 9% голосів, що становить 6,4%, менше, ніж передвиборчі оцінки”, − додає The Guardian.У своїй промові Туск заявив, про “кінець лихих часів”. “Це кінець правління PiS, ми це зробили. Ми здобули демократію, ми здобули свободу, ми здобули нашу вільну улюблену Польщу… цей день залишиться в історії як світлий день, як відродження Польщі”, – сказав він.Нагадаємо, вчора після завершення виборів прем’єр-міністрзаявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.

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