Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Сьогодні, 12:30
Дональд Туск, колишній прем’єр-міністр Польщі та президент Європейської ради, оголосив про перемогу на парламентських виборах.
Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.
Він оголосив про це лише через кілька хвилин після закриття виборчих дільниць за результатами екзит-полу.
Опитування показало, що керівна партія “Право і справедливість” (PiS) отримала найбільшу кількість голосів, але, схоже, показує шлях до уряду для об’єднаної опозиційної коаліції на чолі з Туском.
“PiS, яка керувала Польщею вісім років, перетворила громадське телебачення на пропагандистську руку уряду, обмежила права на аборти та демонізувала ЛГБТ+ людей, мігрантів і біженців. Це також поставило Польщу на курс зіткнення з Брюсселем у питаннях верховенства права, що призвело до заморожування десятків мільярдів євро європейського фінансування”, − зазначає видання.
Оновлений екзит-пол, оприлюднений зранку у понеділок, показав, що PiS має 36,6%, а Громадянська коаліція Туска – 31%. Однак дві групи, які могли б сформувати коаліцію з Туском, також показали хороші результати: 13,5% за правоцентристський “Третій шлях” і 8,6% за лівий “Левіца”.
Якщо такий результат буде підтверджений, це означатиме, що три об’єднані партії матимуть більшість у 460-місному парламенті Польщі. “Іншою потенційно хорошою новиною для прогресивних польських лідерів є те, що екзит-пол показав, що Конфедерація, ультраправа коаліція, за прогнозами, отримає близько 9% голосів, що становить 6,4%, менше, ніж передвиборчі оцінки”, − додає The Guardian.
У своїй промові Туск заявив, про “кінець лихих часів”. “Це кінець правління PiS, ми це зробили. Ми здобули демократію, ми здобули свободу, ми здобули нашу вільну улюблену Польщу… цей день залишиться в історії як світлий день, як відродження Польщі”, – сказав він.
Нагадаємо, вчора після завершення виборів прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.
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Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.
Він оголосив про це лише через кілька хвилин після закриття виборчих дільниць за результатами екзит-полу.
Опитування показало, що керівна партія “Право і справедливість” (PiS) отримала найбільшу кількість голосів, але, схоже, показує шлях до уряду для об’єднаної опозиційної коаліції на чолі з Туском.
“PiS, яка керувала Польщею вісім років, перетворила громадське телебачення на пропагандистську руку уряду, обмежила права на аборти та демонізувала ЛГБТ+ людей, мігрантів і біженців. Це також поставило Польщу на курс зіткнення з Брюсселем у питаннях верховенства права, що призвело до заморожування десятків мільярдів євро європейського фінансування”, − зазначає видання.
Оновлений екзит-пол, оприлюднений зранку у понеділок, показав, що PiS має 36,6%, а Громадянська коаліція Туска – 31%. Однак дві групи, які могли б сформувати коаліцію з Туском, також показали хороші результати: 13,5% за правоцентристський “Третій шлях” і 8,6% за лівий “Левіца”.
Якщо такий результат буде підтверджений, це означатиме, що три об’єднані партії матимуть більшість у 460-місному парламенті Польщі. “Іншою потенційно хорошою новиною для прогресивних польських лідерів є те, що екзит-пол показав, що Конфедерація, ультраправа коаліція, за прогнозами, отримає близько 9% голосів, що становить 6,4%, менше, ніж передвиборчі оцінки”, − додає The Guardian.
У своїй промові Туск заявив, про “кінець лихих часів”. “Це кінець правління PiS, ми це зробили. Ми здобули демократію, ми здобули свободу, ми здобули нашу вільну улюблену Польщу… цей день залишиться в історії як світлий день, як відродження Польщі”, – сказав він.
Нагадаємо, вчора після завершення виборів прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.
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