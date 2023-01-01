Услід за Луцьком опалення вмикають і в Нововолинську

У Нововолинську опалювальний сезон розпочнуть із середи, 18 жовтня.Про це у телеграмі повідомив міський головаНасамперед запускатимуть тепло в заклади освіти та охорони здоров'я. Далі - всім іншим споживачам.«Пам'ятайте, що від моменту запуску котелень і до надходження тепла до ваших осель може пройти близько трьох діб», - зауважив мер Нововолинська.У міжопалювальний період КП «Нововолинськтеплокомуненерго» провело великий обсяг підготовчих робіт.На випадок відсутності електроенергії, частина котелень зможе працювати на дизельгенераторах.Нагадаємо, також у середу, 18 жовтня,і в Луцьку.