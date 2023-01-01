Услід за Луцьком опалення вмикають і в Нововолинську
Сьогодні, 12:15
У Нововолинську опалювальний сезон розпочнуть із середи, 18 жовтня.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
Насамперед запускатимуть тепло в заклади освіти та охорони здоров'я. Далі - всім іншим споживачам.
«Пам'ятайте, що від моменту запуску котелень і до надходження тепла до ваших осель може пройти близько трьох діб», - зауважив мер Нововолинська.
У міжопалювальний період КП «Нововолинськтеплокомуненерго» провело великий обсяг підготовчих робіт.
На випадок відсутності електроенергії, частина котелень зможе працювати на дизельгенераторах.
Нагадаємо, також у середу, 18 жовтня, опалення вмикатимуть і в Луцьку.
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Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
Насамперед запускатимуть тепло в заклади освіти та охорони здоров'я. Далі - всім іншим споживачам.
«Пам'ятайте, що від моменту запуску котелень і до надходження тепла до ваших осель може пройти близько трьох діб», - зауважив мер Нововолинська.
У міжопалювальний період КП «Нововолинськтеплокомуненерго» провело великий обсяг підготовчих робіт.
На випадок відсутності електроенергії, частина котелень зможе працювати на дизельгенераторах.
Нагадаємо, також у середу, 18 жовтня, опалення вмикатимуть і в Луцьку.
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