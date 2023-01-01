Від середи, 18 жовтня, у Луцьку та громаді розпочинається опалювальний сезон
Сьогодні, 09:42
Від середи, 18 жовтня, у Луцьку та громаді розпочинається опалювальний сезон.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім - усім іншим споживачам. Технологічний процес від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо споживачу може зайняти до 3 діб", - йдеться в повідомленні.
Поліщук зазначив, що а міжопалювальний період ДКП «Луцьктепло» провело великий обсяг підготовчих робіт для більш успішного проходження опалювального сезону - замінило майже 3,5 км мереж та інше обладнання, провело гідравлічні випробування та усунуло пориви на виявлених проблемних ділянках.
"Також варто відзначити, що більше 90% наших котелень забезпечені дизельгенераторами для забезпечення їх роботи на випадок відсутності електроенергії. Сподіваємось на плавний запуск та спокійне проходження опалювального сезону", - наголосив мер Луцька.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім - усім іншим споживачам. Технологічний процес від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо споживачу може зайняти до 3 діб", - йдеться в повідомленні.
Поліщук зазначив, що а міжопалювальний період ДКП «Луцьктепло» провело великий обсяг підготовчих робіт для більш успішного проходження опалювального сезону - замінило майже 3,5 км мереж та інше обладнання, провело гідравлічні випробування та усунуло пориви на виявлених проблемних ділянках.
"Також варто відзначити, що більше 90% наших котелень забезпечені дизельгенераторами для забезпечення їх роботи на випадок відсутності електроенергії. Сподіваємось на плавний запуск та спокійне проходження опалювального сезону", - наголосив мер Луцька.
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