Від середи, 18 жовтня, у Луцьку та громаді розпочинається опалювальний сезон

Від середи, 18 жовтня, у Луцьку та громаді розпочинається опалювальний сезон
Від середи, 18 жовтня, у Луцьку та громаді розпочинається опалювальний сезон.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім - усім іншим споживачам. Технологічний процес від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо споживачу може зайняти до 3 діб", - йдеться в повідомленні.

Поліщук зазначив, що а міжопалювальний період ДКП «Луцьктепло» провело великий обсяг підготовчих робіт для більш успішного проходження опалювального сезону - замінило майже 3,5 км мереж та інше обладнання, провело гідравлічні випробування та усунуло пориви на виявлених проблемних ділянках.

"Також варто відзначити, що більше 90% наших котелень забезпечені дизельгенераторами для забезпечення їх роботи на випадок відсутності електроенергії. Сподіваємось на плавний запуск та спокійне проходження опалювального сезону", - наголосив мер Луцька.

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Теги: Луцьк, громада, опалювальний сезон
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