Від середи, 18 жовтня, у Луцьку та громаді розпочинається опалювальний сезон





Про це Ігор Поліщук.



"Найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім - усім іншим споживачам. Технологічний процес від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо споживачу може зайняти до 3 діб", - йдеться в повідомленні.



Поліщук зазначив, що а міжопалювальний період ДКП «Луцьктепло» провело великий обсяг підготовчих робіт для більш успішного проходження опалювального сезону - замінило майже 3,5 км мереж та інше обладнання, провело гідравлічні випробування та усунуло пориви на виявлених проблемних ділянках.



"Також варто відзначити, що більше 90% наших котелень забезпечені дизельгенераторами для забезпечення їх роботи на випадок відсутності електроенергії. Сподіваємось на плавний запуск та спокійне проходження опалювального сезону", - наголосив мер Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від середи, 18 жовтня, у Луцьку та громаді розпочинається опалювальний сезон.Про це повідомив міський голова Луцька"Найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім - усім іншим споживачам. Технологічний процес від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо споживачу може зайняти до 3 діб", - йдеться в повідомленні.Поліщук зазначив, що а міжопалювальний період ДКП «Луцьктепло» провело великий обсяг підготовчих робіт для більш успішного проходження опалювального сезону - замінило майже 3,5 км мереж та інше обладнання, провело гідравлічні випробування та усунуло пориви на виявлених проблемних ділянках."Також варто відзначити, що більше 90% наших котелень забезпечені дизельгенераторами для забезпечення їх роботи на випадок відсутності електроенергії. Сподіваємось на плавний запуск та спокійне проходження опалювального сезону", - наголосив мер Луцька.

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