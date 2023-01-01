За минулу добу захисники України знищили ще 860 російських загарбників

За минулу добу захисники України знищили ще 860 російських загарбників
За минулу добу захисники України знищили ще 860 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:

особовий склад – близько 288630 (+860) осіб,

танки – 4965 (+17) од,

бойові броньовані машини – 9385 (+23) од,

артилерійські системи – 6910 (+44) од,

РСЗВ – 814 (+1) од,

засоби ППО– 547 (+0) од,

літаки – 318 (+1) од,

гелікоптери – 317 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),

крилаті ракети – 1531 (+0),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільни техніка та автоцистерни – 9271 (+22) од,

спеціальна техніка – 981 (+5).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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