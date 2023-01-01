За минулу добу захисники України знищили ще 860 російських загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:



особовий склад – близько 288630 (+860) осіб,



танки – 4965 (+17) од,



бойові броньовані машини – 9385 (+23) од,



артилерійські системи – 6910 (+44) од,



РСЗВ – 814 (+1) од,



засоби ППО– 547 (+0) од,



літаки – 318 (+1) од,



гелікоптери – 317 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),



крилаті ракети – 1531 (+0),



кораблі /катери – 20 (+0) од,



підводні човни – 1 (+0) од,



автомобільни техніка та автоцистерни – 9271 (+22) од,



спеціальна техніка – 981 (+5).



Дані уточнюються.

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