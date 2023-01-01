За минулу добу захисники України знищили ще 860 російських загарбників
Сьогодні, 09:17
За минулу добу захисники України знищили ще 860 російських загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 288630 (+860) осіб,
танки – 4965 (+17) од,
бойові броньовані машини – 9385 (+23) од,
артилерійські системи – 6910 (+44) од,
РСЗВ – 814 (+1) од,
засоби ППО– 547 (+0) од,
літаки – 318 (+1) од,
гелікоптери – 317 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),
крилаті ракети – 1531 (+0),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільни техніка та автоцистерни – 9271 (+22) од,
спеціальна техніка – 981 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 288630 (+860) осіб,
танки – 4965 (+17) од,
бойові броньовані машини – 9385 (+23) од,
артилерійські системи – 6910 (+44) од,
РСЗВ – 814 (+1) од,
засоби ППО– 547 (+0) од,
літаки – 318 (+1) од,
гелікоптери – 317 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11),
крилаті ракети – 1531 (+0),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільни техніка та автоцистерни – 9271 (+22) од,
спеціальна техніка – 981 (+5).
Дані уточнюються.
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