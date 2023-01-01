У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, – «Гаюн»

У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, – «Гаюн»
Наразі у Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових.

Про це повідомляють у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

За даними «Беларускі Гаюн», у вересні фактично не змінилася ситуація з російським військовим контингентом, збільшення чисельності ЗС рф не спостерігалося і поки що немає передумов до значного збільшення ЗС рф у Білорусі.

Проте в Білорусі продовжує перебувати частина військових ЗС рф, зокрема:

Аеродроми «Мозир» («Боків») та «Зябрівка» – до 600 осіб.

Радіотехнічний вузол «Барановичі» та 43-й вузол зв'язку «Вілейка» — до 1450 осіб.
У Білорусі перебувають близько 2 тисяч російських військових, – «Гаюн»

Загалом станом на 1 жовтня «Беларускі Гаюн» оцінює кількість російських військових, які перебувають у Білорусі в 2000 осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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