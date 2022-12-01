На вулиці Дубнівській у Луцьку легковик збив велосипедиста

На вулиці Дубнівській у Луцьку легковик збив велосипедиста
Зранку в понеділок, 16 жовтня, на вулиці Дубнівській у Луцьку збили велосипедиста.

Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.

Попередньо - постраждалого велосипедиста забрали на обстеження медики «швидкої».

На місці працюють правоохоронці.

Деталі - згодом.

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Теги: Луцьк, ДТП, Дубнівська
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