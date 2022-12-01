На вулиці Дубнівській у Луцьку легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 10:23
Зранку в понеділок, 16 жовтня, на вулиці Дубнівській у Луцьку збили велосипедиста.
Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.
Попередньо - постраждалого велосипедиста забрали на обстеження медики «швидкої».
На місці працюють правоохоронці.
Деталі - згодом.
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Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.
Попередньо - постраждалого велосипедиста забрали на обстеження медики «швидкої».
На місці працюють правоохоронці.
Деталі - згодом.
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