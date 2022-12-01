На вулиці Дубнівській у Луцьку легковик збив велосипедиста





Про це виданню



Попередньо - постраждалого велосипедиста забрали на обстеження медики «швидкої».



На місці працюють правоохоронці.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку в понеділок, 16 жовтня, на вулиці Дубнівській у Луцьку збили велосипедиста.Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.Попередньо - постраждалого велосипедиста забрали на обстеження медики «швидкої».На місці працюють правоохоронці.Деталі - згодом.

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