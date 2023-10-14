На Луганщині загинув Герой з Луцька Дмитро Шевчук

Дмитро Шевчук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Шевчук Дмитро Володимирович, 01.07.1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 механізованого взводу 3 механізованої роти 107 механізованого батальйону.



Старший сержант Шевчук Дмитро Володимирович загинув 14.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув лучанинПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Шевчук Дмитро Володимирович, 01.07.1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 механізованого взводу 3 механізованої роти 107 механізованого батальйону.Старший сержант Шевчук Дмитро Володимирович загинув 14.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

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