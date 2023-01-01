Що відомо про нового начальника сервісного центру Волині Олександра Семчишина
Сьогодні, 11:01
Керівником Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області став Олександр Семчишин. Про це волиняни дізналися від голови Волинської обласної ради Григорія Недопада, який нещодавно побував із робочим візитом у сервісному центрі.
Новопризначений керівник наголосив, що розвиватиме послуги сервісних центрів, зокрема у ЦНАПах територіальних громад.
Нагадаємо, що серед послуг сервісного центру – складання практичних та теоретичних іспитів, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, атестація та акредитація викладачів автошкіл, навчання спеціалістів з перевезення небезпечних вантажів.
Із відкритих джерел відомо, що Олександр Семчишин навчася у Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2003-2009рр.). Згодом – в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство».
У 2020 році здобув освіту в Інституті адміністрування та післядипломної освіти національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Проходив службу у Збройних силах України з травня 2007 року по грудень 2008 року. З січня 2013 року по грудень 2019 року – працював у Львівському міському управлінні ГУ Державної міграційної служби України.
З грудня 2020 року по серпень 2021 року працював завідувачем сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області.
У серпні 2021 року його призначили начальником сервісного центру МВС №0744 у місті Нововолинськ, де Олександр Семчишин попрацював до листопада 2022 року. Після він став керівником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області, а віднедавна керує сервісним центром у Волинській області.
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Новопризначений керівник наголосив, що розвиватиме послуги сервісних центрів, зокрема у ЦНАПах територіальних громад.
Нагадаємо, що серед послуг сервісного центру – складання практичних та теоретичних іспитів, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, атестація та акредитація викладачів автошкіл, навчання спеціалістів з перевезення небезпечних вантажів.
Із відкритих джерел відомо, що Олександр Семчишин навчася у Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2003-2009рр.). Згодом – в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство».
У 2020 році здобув освіту в Інституті адміністрування та післядипломної освіти національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Проходив службу у Збройних силах України з травня 2007 року по грудень 2008 року. З січня 2013 року по грудень 2019 року – працював у Львівському міському управлінні ГУ Державної міграційної служби України.
З грудня 2020 року по серпень 2021 року працював завідувачем сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області.
У серпні 2021 року його призначили начальником сервісного центру МВС №0744 у місті Нововолинськ, де Олександр Семчишин попрацював до листопада 2022 року. Після він став керівником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області, а віднедавна керує сервісним центром у Волинській області.
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