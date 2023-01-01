Що відомо про нового начальника сервісного центру Волині Олександра Семчишина

Григорія Недопада, який нещодавно побував із робочим візитом у сервісному центрі.



Новопризначений керівник наголосив, що розвиватиме послуги сервісних центрів, зокрема у ЦНАПах територіальних громад.



Нагадаємо, що серед послуг сервісного центру – складання практичних та теоретичних іспитів, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, атестація та акредитація викладачів автошкіл, навчання спеціалістів з перевезення небезпечних вантажів.



Із відкритих джерел відомо, що Олександр Семчишин навчася у Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2003-2009рр.). Згодом – в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство».



У 2020 році здобув освіту в Інституті адміністрування та післядипломної освіти національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».



Проходив службу у Збройних силах України з травня 2007 року по грудень 2008 року. З січня 2013 року по грудень 2019 року – працював у Львівському міському управлінні ГУ Державної міграційної служби України.



З грудня 2020 року по серпень 2021 року працював завідувачем сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області.



У серпні 2021 року його призначили начальником сервісного центру МВС №0744 у місті Нововолинськ, де Олександр Семчишин попрацював до листопада 2022 року. Після він став керівником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області, а віднедавна керує сервісним центром у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівником Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області став Олександр Семчишин . Про це волиняни дізналися від голови Волинської обласної ради, який нещодавно побував із робочим візитом у сервісному центрі.Новопризначений керівник наголосив, що розвиватиме послуги сервісних центрів, зокрема у ЦНАПах територіальних громад.Нагадаємо, що серед послуг сервісного центру – складання практичних та теоретичних іспитів, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, атестація та акредитація викладачів автошкіл, навчання спеціалістів з перевезення небезпечних вантажів.Із відкритих джерел відомо, що Олександр Семчишин навчася у Львівському національному аграрному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2003-2009рр.). Згодом – в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство».У 2020 році здобув освіту в Інституті адміністрування та післядипломної освіти національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».Проходив службу у Збройних силах України з травня 2007 року по грудень 2008 року. З січня 2013 року по грудень 2019 року – працював у Львівському міському управлінні ГУ Державної міграційної служби України.З грудня 2020 року по серпень 2021 року працював завідувачем сектору організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області.У серпні 2021 року його призначили начальником сервісного центру МВС №0744 у місті Нововолинськ, де Олександр Семчишин попрацював до листопада 2022 року. Після він став керівником Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області, а віднедавна керує сервісним центром у Волинській області.

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