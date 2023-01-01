«Свято гарбуза» у Луцькому зоопарку: каша, олія і розваги

«Свято гарбуза» у Луцькому зоопарку: каша, олія і розваги
У Луцькому зоопарку влаштували "Свято гарбуза". Людей частували гарбузовою кашею та навчали готувати олію із насіння гарбуза.

Про це пише Суспільне.

Як розповіла директорка звіринця Людмила Денисенко, востаннє цей захід проводили два роки тому.
фото Суспільне
фото Суспільне

"То був коронавірус, то почалася повномасштабне вторгнення і людям було не до свят. Але цього року ми вже інтуїтивно відчували, що треба внести хороший настрій, зібрати лучан і гостей міста й гарно провести час на території нашого зоопарку", — сказала директорка зоопарку.
фото Суспільне
фото Суспільне

Цьогоріч, зі слів Людмили Денисенко, вирішили, що свято в зоопарку потрібно відновити, тому влаштували для дітей і дорослих показові годівлі тварин, виставку гарбузів, перців і квасолі, різноманітні тематичні майстеркласи для найменших відвідувачів та безплатну екскурсію звіринцем.

Фаворитом заходу, каже директорка звіринця, стала зварена працівниками зоопарку гарбузова каша, а також цукати з гарбуза, пиріг з гарбуза, гарбузові пиріжки та гарячий чай.

"Люди можуть скуштувати, поспілкуватися з родиною, подивитися на велику виставку гарбузів від найменшого гарбуза розміром у півтора-два сантименти до найбільшого", — зазначила Людмила Денисенко.
фото Суспільне
фото Суспільне

Працівниця зоопарку, екскурсовод Світлана Соколюк розповіла, що цього дня у звіринці організували безплатні майстеркласи для дітей, зокрема з розмальовування брелоків і листівок на осінню тематику.

"Сьогодні у нас день гарбуза. Є різні фотозони: з тризубом і квітами, а також з гарбузами. При вході у нас — виставка квасолі та сільськогосподарських продуктів", — каже лучанка.
фото Суспільне
фото Суспільне

Зі слів ветеринарного лікаря зоопарку Володимира Когута, гарбуз і насіння гарбуза обов'язково є в раціоні тварин: майже всіх жуйних тварин, приматів, а також у птахів.

"Гарбуз — це один із продуктів, який є дуже поживний і має лікувальні властивості проти паразитів. Їх корисно використовувати, має багато вітамінів. Сама насінина гарбуза корисна для виведення гельмінтів з організму", — сказав працівник звіринця.

Їстівні тарілки для тварин, зокрема мавп і єнотів, сказала завідувачка відділу приматів Тетяна Пономарьова, працівники формували разом із дітьми, які прийшли на захід.
фото Суспільне
фото Суспільне

"Ще підготували яблучка фаршировані кашею, які щодня є в раціоні мавпочок. Смаколики готували наші працівниці й наша постійна помічниця Наталія", — сказала працівниця зоопарку.
фото Суспільне
фото Суспільне

Лучанка Руслана Чужук на "Свято гарбуза" прийшла з дитиною та чоловіком. Каже: на такому заході у звіринці вперше.

"Прийшли з меншою донькою Поліною, бо вона дуже любить тварин. Побачили в соцмережах, що буде свято і ви рішили після насиченого тижня розважити нашу першокласницю. Дуже тут подобається, гарно організовано! Поліна любить малювати, то вже розмалювала брелок, сформувала мисочку з їжею для мавпочок", — каже жінка.
фото Суспільне
фото Суспільне

Відвідувачка Ярослава Маргосюк приїхала на святковий захід у зоопарк із сином та чоловіком із селища Демидівка Рівненської області.
фото Суспільне
фото Суспільне

"На такому святі в зоопарку ми вперше. Дуже багато людей, привітно. Головне, що сину подобається. Тут тихо, спокійно, дякуємо нашим хлопцям і дівчатам з ЗСУ за таку можливість", — сказала жінка.
фото Суспільне
фото Суспільне

Як додала директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко, "Свято гарбуза" відвідали декілька сотень лучан і гостей міста.



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Теги: зоопарк, Луцьк
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