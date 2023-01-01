Під час авіаційного удару загинув Герой з Волині Дмитро Мозговенко

Дмитро Мозговенко.



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"Захищаючи Батьківщину, 14 жовтня 2023 року під час авіаційного удару загинув мешканець села Раймісто Доросинівської громади, молодший сержант Мозговенко Дмитро Олександрович, 1992 року народження.



Висловлюємо щирі співчуття батькам, родині, близьким і друзям, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на території громади оголошена триденна жалоба з 16 по 18 жовтня включно.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Доросинівській громаді."Захищаючи Батьківщину, 14 жовтня 2023 року під час авіаційного удару загинув мешканець села Раймісто Доросинівської громади, молодший сержант Мозговенко Дмитро Олександрович, 1992 року народження.Висловлюємо щирі співчуття батькам, родині, близьким і друзям, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що на території громади оголошена триденна жалоба з 16 по 18 жовтня включно.Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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