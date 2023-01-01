Під час авіаційного удару загинув Герой з Волині Дмитро Мозговенко

Під час авіаційного удару загинув Герой з Волині Дмитро Мозговенко
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Дмитро Мозговенко.

Про це повідомили у Доросинівській громаді.

"Захищаючи Батьківщину, 14 жовтня 2023 року під час авіаційного удару загинув мешканець села Раймісто Доросинівської громади, молодший сержант Мозговенко Дмитро Олександрович, 1992 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, родині, близьким і друзям, сумуємо та розділяємо біль цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території громади оголошена триденна жалоба з 16 по 18 жовтня включно.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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