На Волині нетвереза водійка скоїла ДТП
Сьогодні, 11:56
Автопригода трапилася учора, 15 жовтня, на вулиці Лесі Українки у Ратному.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
35-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Nissan у стані сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із автомобілем Renault, за кермом якого перебувала 24-річна жителька селища.
Внаслідок ДТП водійка Renault отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Транспортні засоби поліцейські вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
35-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Nissan у стані сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із автомобілем Renault, за кермом якого перебувала 24-річна жителька селища.
Внаслідок ДТП водійка Renault отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Транспортні засоби поліцейські вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Досудове розслідування триває.
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