На Волині нетвереза водійка скоїла ДТП

На Волині нетвереза водійка скоїла ДТП
Автопригода трапилася учора, 15 жовтня, на вулиці Лесі Українки у Ратному.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

35-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Nissan у стані сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із автомобілем Renault, за кермом якого перебувала 24-річна жителька селища.

Внаслідок ДТП водійка Renault отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Транспортні засоби поліцейські вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Досудове розслідування триває.


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Теги: ДТП, Волинь, Ратне, водійка
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