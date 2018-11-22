На Волині нетвереза водійка скоїла ДТП





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



35-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Nissan у стані сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із автомобілем Renault, за кермом якого перебувала 24-річна жителька селища.



Внаслідок ДТП водійка Renault отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



Транспортні засоби поліцейські вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 15 жовтня, на вулиці Лесі Українки у Ратному.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.35-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Nissan у стані сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із автомобілем Renault, за кермом якого перебувала 24-річна жителька селища.Внаслідок ДТП водійка Renault отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Транспортні засоби поліцейські вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Досудове розслідування триває.

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