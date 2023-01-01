Суд дав умовний термін волинянину за домагання до дитини





Про це пише



31-річний волинянин Дмитро Ч. надсилав 15-річній юнці фото свого статевого органу, а також пропонував зустрітись – то у безлюдній частині парку, то у орендованій квартирі.



Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, перші фото обвинувачений надіслав дівчині 19 квітня. «За допомогою камери власного мобільного телефону виготовив два фотознімки із зображенням свого оголеного ерегованого статевого члена крупним планом, що містять порнографічний зміст. В подальшому, будучи обізнаним про вік неповнолітньої потерпілої, надіслав два фотознімки <...> чим розповсюдив зображення порнографічного характеру неповнолітній особі», – йдеться у вироку.



Чоловіка ще п’ять разів викривали на розсиланні подібних фото і відео цій же 15-річній дівчині. Врешті 31 липня він запропонував їй зустрітися у «безлюдній частині паркової зони» у Луцьку, але підлітка відповіла відмовою.



За декілька тижнів, 17 серпня, чоловік знову запропонував їй зустрітися: цього разу в орендованій квартирі в районі залізничного вокзалу. Коли він приїхав на місце, там його затримали правоохоронці.



На судовому засіданні, яке відбулося 11 жовтня, Дмитро Ч. повністю визнав провину та підтвердив, що дійсно надсилав неповнолітній непристойні фото та пропонував зустрітись. Також заявив про розкаяння і попросив суд суворо його не карати. Представники потерпілої дівчини не наполягали на суворому покаранні і до суду не прийшли.



Суддя Вікторія Корецька, дослідивши матеріали справи, визнала Дмитра Ч. винним у порушенні трьох статей ККУ: ч. 2 та ч.3 ст. 301 (виготовлення порнографії), ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 1 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей). Йому призначили три роки іспитового терміну, а також на цей же період заборонили працювати у сфері, пов’язаній з вихованням дітей. Щоправда, у вироку зазначено, що Дмитро Ч. працює електриком.



За проведені під час слідства експертизи чоловік повинен заплатити 18,1 тис. грн. Також у нього конфіскують мобільний телефон.



Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин, якого звинувачували у розбещенні неповнолітньої та сексуальному домаганні, отримав від суду покарання у вигляді трирічного іспитового терміну.Про це пише zaxid.net 31-річний волиняниннадсилав 15-річній юнці фото свого статевого органу, а також пропонував зустрітись – то у безлюдній частині парку, то у орендованій квартирі.Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, перші фото обвинувачений надіслав дівчині 19 квітня. «За допомогою камери власного мобільного телефону виготовив два фотознімки із зображенням свого оголеного ерегованого статевого члена крупним планом, що містять порнографічний зміст. В подальшому, будучи обізнаним про вік неповнолітньої потерпілої, надіслав два фотознімки <...> чим розповсюдив зображення порнографічного характеру неповнолітній особі», – йдеться у вироку.Чоловіка ще п’ять разів викривали на розсиланні подібних фото і відео цій же 15-річній дівчині. Врешті 31 липня він запропонував їй зустрітися у «безлюдній частині паркової зони» у Луцьку, але підлітка відповіла відмовою.За декілька тижнів, 17 серпня, чоловік знову запропонував їй зустрітися: цього разу в орендованій квартирі в районі залізничного вокзалу. Коли він приїхав на місце, там його затримали правоохоронці.На судовому засіданні, яке відбулося 11 жовтня, Дмитро Ч. повністю визнав провину та підтвердив, що дійсно надсилав неповнолітній непристойні фото та пропонував зустрітись. Також заявив про розкаяння і попросив суд суворо його не карати. Представники потерпілої дівчини не наполягали на суворому покаранні і до суду не прийшли.Суддя Вікторія Корецька, дослідивши матеріали справи, визнала Дмитра Ч. винним у порушенні трьох статей ККУ: ч. 2 та ч.3 ст. 301 (виготовлення порнографії), ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 1 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей). Йому призначили три роки іспитового терміну, а також на цей же період заборонили працювати у сфері, пов’язаній з вихованням дітей. Щоправда, у вироку зазначено, що Дмитро Ч. працює електриком.За проведені під час слідства експертизи чоловік повинен заплатити 18,1 тис. грн. Також у нього конфіскують мобільний телефон.Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.

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