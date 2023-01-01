Лучанка Олександра Ройко покинула шоу «Голос країни» за крок до суперфіналу.ВІДЕО





Продюсер Іван Клименко кинув виклик Юлії Саніній, тож на сцені змагалися його Владиславом Пелихом.



Юнак виконав пісню Крістіана Охмана «River».



Олександра Ройко та Ольга Щербак зворушливо заспівали пісню «Oceans» гурту Hillsong United. Ніжний та водночас потужний вокал дівчат не залишив байдужих у глядацькій залі.



Однак за підсумками голосування перемогу у «кросбатлі» здобув Владислав Пелих.





«Дякую тренерам, бо від вас відчувалася дуже велика підтримка, навіть коли ми не на сцені… Це дуже цінно, це мотивує рухатися далі. Найбільше дякую нашому тренеру Вані – його місія відкривати таланти людей. Мене ще ніхто не виводив так із зони комфорту, як він на цьому проекті. Але завдяки цьому я відчула, що можу настільки багато, як не могла раніше», - сказала луцька виконавиця Олександра Ройко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У сьомому епізоді «Голосу країни-13» відбувся вирішальний етап «кросбатлів», в якому учасники з різних команд змагалися за місце в суперфіналі.Продюсеркинув виклик, тож на сцені змагалися його дует (Олександра Ройко та Ольга Щербак) з наймолодшим учасником шоу - 16-річнимЮнак виконав пісню«River».Олександра Ройко та Ольга Щербак зворушливо заспівали пісню «Oceans» гурту Hillsong United. Ніжний та водночас потужний вокал дівчат не залишив байдужих у глядацькій залі.Однак за підсумками голосування перемогу у «кросбатлі» здобув Владислав Пелих.

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