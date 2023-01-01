Лучанка Олександра Ройко покинула шоу «Голос країни» за крок до суперфіналу.ВІДЕО
Сьогодні, 12:03
У сьомому епізоді «Голосу країни-13» відбувся вирішальний етап «кросбатлів», в якому учасники з різних команд змагалися за місце в суперфіналі.
Продюсер Іван Клименко кинув виклик Юлії Саніній, тож на сцені змагалися його дует (Олександра Ройко та Ольга Щербак) з наймолодшим учасником шоу - 16-річним Владиславом Пелихом.
Юнак виконав пісню Крістіана Охмана «River».
Олександра Ройко та Ольга Щербак зворушливо заспівали пісню «Oceans» гурту Hillsong United. Ніжний та водночас потужний вокал дівчат не залишив байдужих у глядацькій залі.
Однак за підсумками голосування перемогу у «кросбатлі» здобув Владислав Пелих.
«Дякую тренерам, бо від вас відчувалася дуже велика підтримка, навіть коли ми не на сцені… Це дуже цінно, це мотивує рухатися далі. Найбільше дякую нашому тренеру Вані – його місія відкривати таланти людей. Мене ще ніхто не виводив так із зони комфорту, як він на цьому проекті. Але завдяки цьому я відчула, що можу настільки багато, як не могла раніше», - сказала луцька виконавиця Олександра Ройко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Продюсер Іван Клименко кинув виклик Юлії Саніній, тож на сцені змагалися його дует (Олександра Ройко та Ольга Щербак) з наймолодшим учасником шоу - 16-річним Владиславом Пелихом.
Юнак виконав пісню Крістіана Охмана «River».
Олександра Ройко та Ольга Щербак зворушливо заспівали пісню «Oceans» гурту Hillsong United. Ніжний та водночас потужний вокал дівчат не залишив байдужих у глядацькій залі.
Однак за підсумками голосування перемогу у «кросбатлі» здобув Владислав Пелих.
«Дякую тренерам, бо від вас відчувалася дуже велика підтримка, навіть коли ми не на сцені… Це дуже цінно, це мотивує рухатися далі. Найбільше дякую нашому тренеру Вані – його місія відкривати таланти людей. Мене ще ніхто не виводив так із зони комфорту, як він на цьому проекті. Але завдяки цьому я відчула, що можу настільки багато, як не могла раніше», - сказала луцька виконавиця Олександра Ройко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Услід за Луцьком опалення вмикають і в Нововолинську
Сьогодні, 12:15
Тероризували цілий регіон: СБУ ліквідувала банду рекетирів
Сьогодні, 12:08
Лучанка Олександра Ройко покинула шоу «Голос країни» за крок до суперфіналу.ВІДЕО
Сьогодні, 12:03
На Волині нетвереза водійка скоїла ДТП
Сьогодні, 11:56
Суд дав умовний термін волинянину за домагання до дитини
Сьогодні, 11:32