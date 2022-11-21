Лучанка Олександра Ройко продовжить участь у «Голосі країни» в дуеті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
У неділю, 1 жовтня, 21-річна лучанка Олександра Ройко перемогла у вокальних батлах шоу «Голос країни» та продовжила участь у проєкті. Щоправда вже не сама, а в дуеті із ще однією учасницею – Ольгою Щербак.
Таке рішення прийняв продюсер шоу, тренер Іван Клименко.
У вокальному батлі Олександра Ройко, Ольга Щербак та Андрій Засік, об’єднані у тріо, заспівали пісню виконавця ADAM «Повільно», граючи при цьому на укулеле.
Судді шоу та глядачі були у захваті від виконання, особливо від голосів дівчат.
«Ви кожен розкрилися, честь і хвала продюсеру, який вдало підібрав пісню для тріо, і кожному дав можливість показати свою фішку. Я особисто для себе виділила Ольгу. Але мені сподобалося, як ваші голоси сплелися з голосом Андрія. І якби можна було зробити з ним дует, то я би про це подумала», - сказала тренерка шоу Юлія Саніна.
Надя Дорофєєва розповіла, що її приємно здивувала лучанка Олександра, а Ольга їй нагадала по образу Тіну Кароль.
«Ви звучите, як гурт. Для мене важливо було поєднати ваші вміння грати на інструментах, вміння співати, ви виконали пісню по максимуму. Дуже вас люблю та поважаю. Класно, що ми вибрали пісню ADAM, бо ми і маємо на проєкті «Голос країни» показувати та розкривати прекрасні пісні українських виконавців», - наголосив продюсер тріо Іван Клименко.
Він одразу сказав, що Андрій Засік не проходить далі, а для Олександри та Ольги запропонував продовжити участь у шоу дуетом.
«Цікава пропозиція, це напевно те, до чого я була найменше готова насправді. Мені дуже складно поєднуватися з іншими людьми… Вперше, коли я співала з кимось, це було випадково з Дімою Монатіком і більше я ніколи в житті ні з ким не співала. Завжди сама. «Голос країни» для мене – це про велику мрію, тому, якщо є така можливість ще трошки тут побути, то я була б рада», - відреагувала на пропозицію продюсера лучанка Олександра Ройко.
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Таке рішення прийняв продюсер шоу, тренер Іван Клименко.
У вокальному батлі Олександра Ройко, Ольга Щербак та Андрій Засік, об’єднані у тріо, заспівали пісню виконавця ADAM «Повільно», граючи при цьому на укулеле.
Судді шоу та глядачі були у захваті від виконання, особливо від голосів дівчат.
«Ви кожен розкрилися, честь і хвала продюсеру, який вдало підібрав пісню для тріо, і кожному дав можливість показати свою фішку. Я особисто для себе виділила Ольгу. Але мені сподобалося, як ваші голоси сплелися з голосом Андрія. І якби можна було зробити з ним дует, то я би про це подумала», - сказала тренерка шоу Юлія Саніна.
Надя Дорофєєва розповіла, що її приємно здивувала лучанка Олександра, а Ольга їй нагадала по образу Тіну Кароль.
«Ви звучите, як гурт. Для мене важливо було поєднати ваші вміння грати на інструментах, вміння співати, ви виконали пісню по максимуму. Дуже вас люблю та поважаю. Класно, що ми вибрали пісню ADAM, бо ми і маємо на проєкті «Голос країни» показувати та розкривати прекрасні пісні українських виконавців», - наголосив продюсер тріо Іван Клименко.
Він одразу сказав, що Андрій Засік не проходить далі, а для Олександри та Ольги запропонував продовжити участь у шоу дуетом.
«Цікава пропозиція, це напевно те, до чого я була найменше готова насправді. Мені дуже складно поєднуватися з іншими людьми… Вперше, коли я співала з кимось, це було випадково з Дімою Монатіком і більше я ніколи в житті ні з ким не співала. Завжди сама. «Голос країни» для мене – це про велику мрію, тому, якщо є така можливість ще трошки тут побути, то я була б рада», - відреагувала на пропозицію продюсера лучанка Олександра Ройко.
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