Норвезькі волонтери вже вчетверте привезли допомогу на Волинь





Цього разу норвежці привезли польову кухню, яку забрали волонтери з Харкова для бійців ЗСУ на фронт. Також у співпраці з миколаївськими волонтерами чимало потрібних речей було передано в місцеві лікарні на південь України, повідомляє



Керівниця благодійного фонду “Рука допомоги” Ріта Байлунд-Андерсен розповіла про взаємини норвежців та українських біженців, про умовини їхнього перебування в країні й особливості адаптації, про працю своєї організації, спрямованої на допомогу українцям і українським силам оборони.



Співпраця з волонтерами з Норвегії стала реґулярною завдяки сприянню місцевої влади й чіткій і прозорій роботі Територіального центру надання соціальних послуг Шацької селищної ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери із Норвегії доправили у селище Шацьк на Волині гуманітарну допомогу, вже вчетверте подолавши понад 2000 кілометрів.Цього разу норвежці привезли польову кухню, яку забрали волонтери з Харкова для бійців ЗСУ на фронт. Також у співпраці з миколаївськими волонтерами чимало потрібних речей було передано в місцеві лікарні на південь України, повідомляє Рупор Керівниця благодійного фонду “Рука допомоги”розповіла про взаємини норвежців та українських біженців, про умовини їхнього перебування в країні й особливості адаптації, про працю своєї організації, спрямованої на допомогу українцям і українським силам оборони.Співпраця з волонтерами з Норвегії стала реґулярною завдяки сприянню місцевої влади й чіткій і прозорій роботі Територіального центру надання соціальних послуг Шацької селищної ради.

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