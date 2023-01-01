Норвезькі волонтери вже вчетверте привезли допомогу на Волинь
Сьогодні, 11:25
Волонтери із Норвегії доправили у селище Шацьк на Волині гуманітарну допомогу, вже вчетверте подолавши понад 2000 кілометрів.
Цього разу норвежці привезли польову кухню, яку забрали волонтери з Харкова для бійців ЗСУ на фронт. Також у співпраці з миколаївськими волонтерами чимало потрібних речей було передано в місцеві лікарні на південь України, повідомляє Рупор.
Керівниця благодійного фонду “Рука допомоги” Ріта Байлунд-Андерсен розповіла про взаємини норвежців та українських біженців, про умовини їхнього перебування в країні й особливості адаптації, про працю своєї організації, спрямованої на допомогу українцям і українським силам оборони.
Співпраця з волонтерами з Норвегії стала реґулярною завдяки сприянню місцевої влади й чіткій і прозорій роботі Територіального центру надання соціальних послуг Шацької селищної ради.
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Цього разу норвежці привезли польову кухню, яку забрали волонтери з Харкова для бійців ЗСУ на фронт. Також у співпраці з миколаївськими волонтерами чимало потрібних речей було передано в місцеві лікарні на південь України, повідомляє Рупор.
Керівниця благодійного фонду “Рука допомоги” Ріта Байлунд-Андерсен розповіла про взаємини норвежців та українських біженців, про умовини їхнього перебування в країні й особливості адаптації, про працю своєї організації, спрямованої на допомогу українцям і українським силам оборони.
Співпраця з волонтерами з Норвегії стала реґулярною завдяки сприянню місцевої влади й чіткій і прозорій роботі Територіального центру надання соціальних послуг Шацької селищної ради.
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