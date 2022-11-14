Зʼїхав у кювет: на Волині в аварії загинув 15-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:32
Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 1 жовтня, близько 6 ранку поблизу села Ясенівка Луцького району.
Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.
15-річний школяр не впорався з керуванням мотоциклом Lifan та зʼїхав у кювет. Він від отриманих травм загинув на місці події. 13-річна пасажирка двоколісного отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. У рамках досудового розслідування будуть зʼясовані усі обставини ДТП.
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Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.
15-річний школяр не впорався з керуванням мотоциклом Lifan та зʼїхав у кювет. Він від отриманих травм загинув на місці події. 13-річна пасажирка двоколісного отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. У рамках досудового розслідування будуть зʼясовані усі обставини ДТП.
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