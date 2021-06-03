Пропонував хабар патрульним: у Луцьку вночі затримали п'яного 20-річного мотоцикліста

У Луцьку п’яний мотоцикліст намагався відкупитися від патрульних.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 1 жовтня, під час дії комендантської години патрульним надійшло повідомлення, що на вулиці Бенделіані у Луцьку водій мотоцикла порушує правила дорожнього руху та гучно їздить вулицями міста. Згідно з орієнтуванням поліцейські почали пошук транспортного засобу і невдовзі таки відшукали його на вулиці Львівській.Під час перевірки документів патрульні помітили у 20-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Після цього охоронці порядку запропонували йому пройти огляд на місці події, на що він відмовився.Коли ж інспектори почали складати протокол за нетверезе кермування, водій підійшов до службового авто та запропонував їм неправомірну вигоду у сумі 30 американських доларів та 252 гривні. Охоронці порядку попередили громадянина, що такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Проте порушника це не зупинило, і він поклав до службового автомобіля кошти.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної.