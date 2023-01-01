На фронті нагородили воїнів із Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.



Із нагоди Покрови, Дня захисників і захисниць України та Дня територіальної оборони начальник Регіонального управління Сил ТрО «Захід», полковник Олександр Кяго на сході України вручив бійцям 100 обр ТрО бойові нагороди.



Також було вперше вручено бригадні відзнаки командиром Волинської бригади тероборони, полковником Русланом Ткачуком.



«Тримаємо стрій – і впевнено крокуємо до Перемоги!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовців 100-ї окремої бригади Територіальної оборони з Волині на сході України відзначили бойовими нагородами.Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.Із нагоди Покрови, Дня захисників і захисниць України та Дня територіальної оборони начальник Регіонального управління Сил ТрО «Захід», полковникна сході України вручив бійцям 100 обр ТрО бойові нагороди.Також було вперше вручено бригадні відзнаки командиром Волинської бригади тероборони, полковником«Тримаємо стрій – і впевнено крокуємо до Перемоги!» - йдеться у повідомленні.

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