Осиротіли троє дітей: на Покрову загинув Герой із Волині Сергій Мельник

Сергій Мельник загинув у боях із російськими загарбниками на День Покрови, 1 жовтня.



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Волонтерка Наталія Пасічник повідомила: «Найстрашніша Покрова для родини Мельників і мій особистий біль. Від вранішнього смс: «Наташа, в нас горе - Сергій загинув» потемніло в очах… Твої слова при нашій останній зустрічі «пообіцяй, коли я загину - знайдеш і привезеш мене додому» просто врізались в пам’ять і не виходять з голови! Ти не сказав «якщо», ти сказав «коли»…»



Інформацію про загибель Героя підтвердив і голова Колківської громади Олександр Палінкевич.



З його слів, Герой - житель села Куликовичі Колківської громади. Без батька залишилися троє дітей.

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