На Волині оштрафували трьох чоловіків, яких затримали з набитим сигаретами трактором





Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, інцидент стався ввечері 14 липня на території Вишнівської громади, орієнтовно за 20 метрів від українсько-польського кордону, пише



Прикордонник, який брав участь у затриманні порушників, розповів, що того вечора його відправили на вказану ділянку кордону, оскільки надійшла інформація, що там можуть бути контрабандисти. Сидячи у засідці, він побачив трактор, який їхав біля кордону, а тоді з кущів вийшли двоє чоловіків. Їх обох затримали.



«Один із затриманих, точно не пам'ятає хто, здійснив дзвінок, після чого трактор здійснив маневр розвороту та намагався виїхати за лінію контрольно-слідової смуги, але також був затриманий. В подальшому під час огляду трактора з причепом під подвійним дном були виявлені цигарки», – розповів прикордонник.



Всього у днищі правоохоронці виявили 5 тисяч пачок сигарет. Про інцидент вони повідомили поліцію, а також склали адмінпротоколи на трьох чоловіків.



Обвинувачені провину не визнали. Після затримання вони заявляли, що йшли на сінокіс, а тоді змінили версію і запевняли, що мали намір порибалити. Однак ні коси, ні вудок чоловіки з собою не мали. Також вони зазначили, що мають дозволи на перебування на контрольно-слідовій смузі, однак, як пояснили прикордонники у суді, навіть маючи такий дозвіл чоловіки повинні були заздалегідь попередити правоохоронців про свій намір піти до лінії розмежування.



Тож суддя Олег Павлусь, дослідивши матеріали справи, визнав трьох чоловіків винними у порушенні ч.2 ст. 204-1 ККУ (спроба незаконного перетину кордону) і призначив їм по 13,5 тис. грн штрафу.



Постанови щодо двох обвинувачених вже набрали законної сили. Але третій підозрюваний з рішенням не погодився і подав апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Райсуд на Волині оштрафував трьох чоловіків, які намагались перевезти у Польщу партію сигарет. Усі троє зловмисників заперечували провину і заявляли, що пішли ввечері до річки на риболовлю, але ніякого підтвердження цієї теорії не було. Тож суд призначив їм по 13,6 тис. грн штрафу.Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, інцидент стався ввечері 14 липня на території Вишнівської громади, орієнтовно за 20 метрів від українсько-польського кордону, пише ZAXID.NET Прикордонник, який брав участь у затриманні порушників, розповів, що того вечора його відправили на вказану ділянку кордону, оскільки надійшла інформація, що там можуть бути контрабандисти. Сидячи у засідці, він побачив трактор, який їхав біля кордону, а тоді з кущів вийшли двоє чоловіків. Їх обох затримали.«Один із затриманих, точно не пам'ятає хто, здійснив дзвінок, після чого трактор здійснив маневр розвороту та намагався виїхати за лінію контрольно-слідової смуги, але також був затриманий. В подальшому під час огляду трактора з причепом під подвійним дном були виявлені цигарки», – розповів прикордонник.Всього у днищі правоохоронці виявили 5 тисяч пачок сигарет. Про інцидент вони повідомили поліцію, а також склали адмінпротоколи на трьох чоловіків.Обвинувачені провину не визнали. Після затримання вони заявляли, що йшли на сінокіс, а тоді змінили версію і запевняли, що мали намір порибалити. Однак ні коси, ні вудок чоловіки з собою не мали. Також вони зазначили, що мають дозволи на перебування на контрольно-слідовій смузі, однак, як пояснили прикордонники у суді, навіть маючи такий дозвіл чоловіки повинні були заздалегідь попередити правоохоронців про свій намір піти до лінії розмежування.Тож суддя Олег Павлусь, дослідивши матеріали справи, визнав трьох чоловіків винними у порушенні ч.2 ст. 204-1 ККУ (спроба незаконного перетину кордону) і призначив їм по 13,5 тис. грн штрафу.Постанови щодо двох обвинувачених вже набрали законної сили. Але третій підозрюваний з рішенням не погодився і подав апеляцію.

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