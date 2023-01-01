Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій

Юрій Крошко, заступник начальника Віталій Ковальчук, рідні та товариші по службі.



Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Усі поліцейські вже мають бойовий досвід ще з 2014 року та майже всі - з початку повномасштабного вторгнення.



Юрій Крошко побажав поліцейським успішного виконання поставлених завдань та живими повернутися додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські зведеного батальйону «Захід» вирушили у зону бойових дій. Традиційно правоохоронців проводжали начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області, заступник начальника, рідні та товариші по службі.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Усі поліцейські вже мають бойовий досвід ще з 2014 року та майже всі - з початку повномасштабного вторгнення.Юрій Крошко побажав поліцейським успішного виконання поставлених завдань та живими повернутися додому.

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