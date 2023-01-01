Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій
Сьогодні, 12:33
Поліцейські зведеного батальйону «Захід» вирушили у зону бойових дій. Традиційно правоохоронців проводжали начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, заступник начальника Віталій Ковальчук, рідні та товариші по службі.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Усі поліцейські вже мають бойовий досвід ще з 2014 року та майже всі - з початку повномасштабного вторгнення.
Юрій Крошко побажав поліцейським успішного виконання поставлених завдань та живими повернутися додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Усі поліцейські вже мають бойовий досвід ще з 2014 року та майже всі - з початку повномасштабного вторгнення.
Юрій Крошко побажав поліцейським успішного виконання поставлених завдань та живими повернутися додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині оштрафували трьох чоловіків, яких затримали з набитим сигаретами трактором
Сьогодні, 13:05
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій
Сьогодні, 12:33
На фронті нагородили воїнів із Волині
Сьогодні, 12:21
Медіа