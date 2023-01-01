Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій

Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій
Поліцейські зведеного батальйону «Захід» вирушили у зону бойових дій. Традиційно правоохоронців проводжали начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко, заступник начальника Віталій Ковальчук, рідні та товариші по службі.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Усі поліцейські вже мають бойовий досвід ще з 2014 року та майже всі - з початку повномасштабного вторгнення.

Юрій Крошко побажав поліцейським успішного виконання поставлених завдань та живими повернутися додому.
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій
Чергова ротація: волинські поліцейські вирушили у зону бойових дій

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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