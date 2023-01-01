Дронів буде більше, ніж ракет, - Повітряні сили про російські атаки
Сьогодні, 12:12
Ударні дрони домінуватимуть над ракетами під час повітряних атак.
Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, їх стає більше - і відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА. Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки та готуватися до цього», - заявив речник Повітряних сил.
За його словами, у вересні окупанти застосували рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136.
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Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, їх стає більше - і відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА. Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки та готуватися до цього», - заявив речник Повітряних сил.
За його словами, у вересні окупанти застосували рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136.
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