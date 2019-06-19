У Луцьку у 34-річного чоловіка виявили чотири гранати
Сьогодні, 11:43
Поліцейські виявили у лучанина 4 гранати.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 1 жовтня, близько 16 години у Луцьку на вул. Рівненській працівники управління карного розшуку зупинили 34-річного чоловіка, який, за отриманою оперативною інформацією, міг при собі мати незаконні предмети.
Під час перевірки документів та проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у нього 4 предмети, зовні схожі на бойові гранати «Ф1» та «РГД-5», а також 4 відповідні запали до них.
Небезпечні предмети поліцейські-вибухотехніки перевірили, їх було вилучено та направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 1 жовтня, близько 16 години у Луцьку на вул. Рівненській працівники управління карного розшуку зупинили 34-річного чоловіка, який, за отриманою оперативною інформацією, міг при собі мати незаконні предмети.
Під час перевірки документів та проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у нього 4 предмети, зовні схожі на бойові гранати «Ф1» та «РГД-5», а також 4 відповідні запали до них.
Небезпечні предмети поліцейські-вибухотехніки перевірили, їх було вилучено та направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку у 34-річного чоловіка виявили чотири гранати
Сьогодні, 11:43
Зʼїхав у кювет: на Волині в аварії загинув 15-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:32
Норвезькі волонтери вже вчетверте привезли допомогу на Волинь
Сьогодні, 11:25
Волинянину посмертно присвоєно звання Герой України
Сьогодні, 11:06
Медіа