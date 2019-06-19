У Луцьку у 34-річного чоловіка виявили чотири гранати

У Луцьку у 34-річного чоловіка виявили чотири гранати
Поліцейські виявили у лучанина 4 гранати.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 1 жовтня, близько 16 години у Луцьку на вул. Рівненській працівники управління карного розшуку зупинили 34-річного чоловіка, який, за отриманою оперативною інформацією, міг при собі мати незаконні предмети.

Під час перевірки документів та проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у нього 4 предмети, зовні схожі на бойові гранати «Ф1» та «РГД-5», а також 4 відповідні запали до них.

Небезпечні предмети поліцейські-вибухотехніки перевірили, їх було вилучено та направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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Теги: Луцьк, гранати, поліція
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