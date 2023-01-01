Волинянину посмертно присвоєно звання Герой України

Волинянину посмертно присвоєно звання Герой України
Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив воїна з Волині Максима Стрижака званням Герой України.

Про це повідомляє у фейсбуці Держприкордонслужба.

Президент взяв участь у заходах до Дня захисників і захисниць України.

Зокрема він нагородив високою державною відзнакою полеглого волинянина Максима Стрижака.

Золоту зірку Героя України майстер-сержанта Максима Стрижака (посмертно) отримала дружина Анастасія та син Микита.
Волинянину посмертно присвоєно звання Герой України

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Теги: нагорода, війна
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