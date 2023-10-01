Ще одна країна ЄС закриє кордон для авто з російськими номерами





Про це пише Антона Златанова в програмі "День починається" на БНТ.



"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", – сказав Златанова.



Він зазначив, що для вантажівок така заборна діє вже кілька місяців.



Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.



Наразі усі країни Балтії



Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія.



Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. У ЄК уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця дня понеділка Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву директора Прикордонної поліції Болгаріїв програмі "День починається" на БНТ."Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", – сказав Златанова.Він зазначив, що для вантажівок така заборна діє вже кілька місяців.Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами рф Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія.Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. У ЄК уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників.

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