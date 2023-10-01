Ще одна країна ЄС закриє кордон для авто з російськими номерами

Ще одна країна ЄС закриє кордон для авто з російськими номерами
До кінця дня понеділка Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву директора Прикордонної поліції Болгарії Антона Златанова в програмі "День починається" на БНТ.

"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", – сказав Златанова.

Він зазначив, що для вантажівок така заборна діє вже кілька місяців.

Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами рф.

Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія.

Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. У ЄК уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників.

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Теги: Росія, Україна, війна
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