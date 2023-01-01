В українській розвідці підтвердили ураження дронами Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
Сьогодні, 10:05
Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.
"Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.
Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області2, - зазначають у розвідці.
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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.
"Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.
Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області2, - зазначають у розвідці.
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