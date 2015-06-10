У центрі Луцька – затор через несправність тролейбусної лінії
Сьогодні, 09:25
У центрі Луцька – тролейбусний колапс. Біля ЦУМу пошкоджена лінія електропередач, через що утворився тролейбусний затор.
Про це Інформаційному агентству "Волинь Post" повідомили очевидці події.
Автомобілям, які рухаються у тій же смузі, що й громадський транспорт, доводиться об'їжджати його тротуаром.
"Рогаті", які рухаються у зустрічному напрямку, теж не можуть продовжувати рух, тож пасажири виходять із салону прямісінько на дорозі.
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Про це Інформаційному агентству "Волинь Post" повідомили очевидці події.
Автомобілям, які рухаються у тій же смузі, що й громадський транспорт, доводиться об'їжджати його тротуаром.
"Рогаті", які рухаються у зустрічному напрямку, теж не можуть продовжувати рух, тож пасажири виходять із салону прямісінько на дорозі.
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