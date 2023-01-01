На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про пожежу легкового автомобіля надійшло на лінію 101 сьогодні, 2 жовтня, о 07:17. Надзвичайна подія трапилася на автодорозі біля села Северинівка Камінь-Каширського району – легковий автомобіль з’їхав у кювет і загорівся.



Водій транспортного засобу зумів самотужки вибратися з салону авто і викликав рятувальників.



На місці події працювала чергова варта 13 ДПРЧ смт Маневичі. О 07:35 вони локалізували горіння, о 07:43 – ліквідували.

Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля, що з’їхав у кювет і загорівся.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу легкового автомобіля надійшло на лінію 101 сьогодні, 2 жовтня, о 07:17. Надзвичайна подія трапилася на автодорозі біля села Северинівка Камінь-Каширського району – легковий автомобіль з’їхав у кювет і загорівся.Водій транспортного засобу зумів самотужки вибратися з салону авто і викликав рятувальників.На місці події працювала чергова варта 13 ДПРЧ смт Маневичі. О 07:35 вони локалізували горіння, о 07:43 – ліквідували.Причина пожежі встановлюється.

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