На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся

На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся
На Волині рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля, що з’їхав у кювет і загорівся.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу легкового автомобіля надійшло на лінію 101 сьогодні, 2 жовтня, о 07:17. Надзвичайна подія трапилася на автодорозі біля села Северинівка Камінь-Каширського району – легковий автомобіль з’їхав у кювет і загорівся.

Водій транспортного засобу зумів самотужки вибратися з салону авто і викликав рятувальників.

На місці події працювала чергова варта 13 ДПРЧ смт Маневичі. О 07:35 вони локалізували горіння, о 07:43 – ліквідували.
Причина пожежі встановлюється.
На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся

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Теги: Волинь, ДТП, кювет, автомобіль
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