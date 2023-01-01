Вночі українські воїни збили чотири російські «шахеди» з семи
Сьогодні, 09:20
Уночі 2 жовтня росія атакувала Україну сімома дронами-камікадзе типу "шахед".
Про це повідомила у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-рф).
Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА.
Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 «Shahed-131/136»", - йдеться в повідомленні.
Раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомляла, що три дрони збили у Дніпропетровській області та один − у Херсонській.
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Про це повідомила у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-рф).
Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА.
Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 «Shahed-131/136»", - йдеться в повідомленні.
Раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомляла, що три дрони збили у Дніпропетровській області та один − у Херсонській.
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