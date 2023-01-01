Вночі українські воїни збили чотири російські «шахеди» з семи





Про це



"У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-рф).



Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА.



Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 «Shahed-131/136»", - йдеться в повідомленні.



Раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомляла, що три дрони збили у Дніпропетровській області та один − у Херсонській.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 2 жовтня росія атакувала Україну сімома дронами-камікадзе типу "шахед".Про це повідомила у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ."У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-рф).Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА.Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 «Shahed-131/136»", - йдеться в повідомленні.Раніше речниця ОК "Південь"повідомляла, що три дрони збили у Дніпропетровській області та один − у Херсонській.

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