Захисники вже знищили понад 279 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:01
За минулу добу Збройні сили знищили 510 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу – близько 279 080 (+510) осіб,
◾ танків – 4 717 (+15) од,
◾ бойових броньованих машин – 9 000 (+9) од,
◾ артилерійських систем – 6 525 (+48) од,
◾ РСЗВ – 801 (+3) од,
◾ засобів ППО – 540 (+3) од,
◾ літаків – 316 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061 (+18) од,
◾ крилатих ракет – 1 529 (+0) од,
◾ кораблів/катерів – 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909 (+26) од,
◾ спеціальної техніки – 938 (+5) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу – близько 279 080 (+510) осіб,
◾ танків – 4 717 (+15) од,
◾ бойових броньованих машин – 9 000 (+9) од,
◾ артилерійських систем – 6 525 (+48) од,
◾ РСЗВ – 801 (+3) од,
◾ засобів ППО – 540 (+3) од,
◾ літаків – 316 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061 (+18) од,
◾ крилатих ракет – 1 529 (+0) од,
◾ кораблів/катерів – 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909 (+26) од,
◾ спеціальної техніки – 938 (+5) од.
Дані уточнюються.
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