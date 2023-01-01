Захисники вже знищили понад 279 тисяч окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу – близько 279 080 (+510) осіб,



◾ танків – 4 717 (+15) од,



◾ бойових броньованих машин – 9 000 (+9) од,



◾ артилерійських систем – 6 525 (+48) од,



◾ РСЗВ – 801 (+3) од,



◾ засобів ППО – 540 (+3) од,



◾ літаків – 316 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061 (+18) од,



◾ крилатих ракет – 1 529 (+0) од,



◾ кораблів/катерів – 20 (+0) од,



◾ підводних човнів – 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909 (+26) од,



◾ спеціальної техніки – 938 (+5) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили знищили 510 окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу – близько 279 080 (+510) осіб,◾ танків – 4 717 (+15) од,◾ бойових броньованих машин – 9 000 (+9) од,◾ артилерійських систем – 6 525 (+48) од,◾ РСЗВ – 801 (+3) од,◾ засобів ППО – 540 (+3) од,◾ літаків – 316 (+0) од,◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061 (+18) од,◾ крилатих ракет – 1 529 (+0) од,◾ кораблів/катерів – 20 (+0) од,◾ підводних човнів – 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909 (+26) од,◾ спеціальної техніки – 938 (+5) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію