Захисники вже знищили понад 279 тисяч окупантів

Захисники вже знищили понад 279 тисяч окупантів
За минулу добу Збройні сили знищили 510 окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу – близько 279 080 (+510) осіб,

◾ танків – 4 717 (+15) од,

◾ бойових броньованих машин – 9 000 (+9) од,

◾ артилерійських систем – 6 525 (+48) од,

◾ РСЗВ – 801 (+3) од,

◾ засобів ППО – 540 (+3) од,

◾ літаків – 316 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061 (+18) од,

◾ крилатих ракет – 1 529 (+0) од,

◾ кораблів/катерів – 20 (+0) од,

◾ підводних човнів – 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909 (+26) од,

◾ спеціальної техніки – 938 (+5) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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