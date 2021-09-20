Нові тарифи на газ та електроенергію можуть зрости утричі





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Тим часом голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко впевнений, що тарифи зростуть у короткостроковій перспективі. За його припущеннями, термін реалізації завдань щодо тарифів, визначений США, — 12 місяців.



Наскільки можуть зрости ціни на комунальні послуги



За прогнозом Попенка,



• зростання тарифів на електроенергію буде до 5-6 грн до кінця 2024 року,

• тарифи на газ зростуть до рівня 11-13 грн, можливо, в 2 етапи до 15 грн,

• тарифи на тепло й гарячу воду без компенсацій від державного та місцевого бюджетів зростуть на 30-50% залежно від регіону.



Підвищення тарифів прописане в меморандумі з МВФ



Директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що такі ж умови, які озвучили у США щодо "лібералізації тарифів на газ та електроенергію", прописані в меморандумі між МВФ та Україною.



Експерт підкреслив, що ці умови не нові, але жодна політична сила ніколи не знайшла бажання на зміну тарифів, щоб не втрачати рейтинг. Якщо тарифи на компослуги не віддати на волю ринку, то ціни можуть зрости утричі, вважає він.



"Ми реально вибираємо з обіцяних нам коштів хіба десь половину. Тому що коли починався будь-який перегляд програми щодо надання наступного траншу, ми впиралися у пункти, які Україна не може виконати. Так, у цій ситуації ця вимога не є несподіваною. Влада просто відмахувалася від цього пункту. Не виконати його не можна. Єдине, що з нашими партнерами може бути погоджений поетапний вихід до такої цифри", — пояснив Пендзин.



У Мінсоцполітики готові підвищувати тарифи



В Міністерстві соціальної політики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію. За їхніми словами, зростання цін влада спробує збалансувати субсидіями. Для цього в бюджеті зарезервували 50 млрд.



"Ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. В бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд грн на субсидії", — каже міністерка соцполітики Оксана Жолнович.



Чи зростуть ціни цьогоріч



У Кабінеті міністрів пообіцяли, що ціни на газ, електроенергію та гарячу воду до кінця цього року не підніматимуть.



Нагадаємо, від початку війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на тарифи.



Також заспокоїли українців у НАК "Нафтогаз". Компанія, яка постачає "блакитне паливо" для 98% споживачів, запевнила, що не збирається підвищувати ціни на газ до кінця опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тарифи на газ та електроенергію в Україні зростуть. Підвищення цін можливе під час наступного опалювального сезону.Про це йдеться в сюжеті на ютуб-каналі ТСН Тим часом голова спілки споживачів комунальних послугвпевнений, що тарифи зростуть у короткостроковій перспективі. За його припущеннями, термін реалізації завдань щодо тарифів, визначений США, — 12 місяців.За прогнозом Попенка,• зростання тарифів на електроенергію буде до 5-6 грн до кінця 2024 року,• тарифи на газ зростуть до рівня 11-13 грн, можливо, в 2 етапи до 15 грн,• тарифи на тепло й гарячу воду без компенсацій від державного та місцевого бюджетів зростуть на 30-50% залежно від регіону.Директор економічного дискусійного клубузазначив, що такі ж умови, які озвучили у США щодо "лібералізації тарифів на газ та електроенергію", прописані в меморандумі між МВФ та Україною.Експерт підкреслив, що ці умови не нові, але жодна політична сила ніколи не знайшла бажання на зміну тарифів, щоб не втрачати рейтинг. Якщо тарифи на компослуги не віддати на волю ринку, то ціни можуть зрости утричі, вважає він."Ми реально вибираємо з обіцяних нам коштів хіба десь половину. Тому що коли починався будь-який перегляд програми щодо надання наступного траншу, ми впиралися у пункти, які Україна не може виконати. Так, у цій ситуації ця вимога не є несподіваною. Влада просто відмахувалася від цього пункту. Не виконати його не можна. Єдине, що з нашими партнерами може бути погоджений поетапний вихід до такої цифри", — пояснив Пендзин.В Міністерстві соціальної політики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію. За їхніми словами, зростання цін влада спробує збалансувати субсидіями. Для цього в бюджеті зарезервували 50 млрд."Ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. В бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд грн на субсидії", — каже міністерка соцполітики Оксана Жолнович.У Кабінеті міністрів пообіцяли, що ціни на газ, електроенергію та гарячу воду до кінця цього року не підніматимуть.Нагадаємо, від початку війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на тарифи.Також заспокоїли українців у НАК "Нафтогаз". Компанія, яка постачає "блакитне паливо" для 98% споживачів, запевнила, що не збирається підвищувати ціни на газ до кінця опалювального сезону.

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