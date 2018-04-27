Що робила на Волині екснардепка Ірина Фаріон

Ірина Фаріон приїздила у Луцьк та Колодяжне.



Про це вона



Поїздка відбулася з нагоди Шостої Міжнародної наукової конференції "Лінгвостилістика 21 ст.: стан і перспективи" і 30-ліття катедри історії та культури української мови Волинського національного університету ім. Лесі Українки.



«Це була Проща до двох: Матері і Доні - Ольги і Лесі. Двох рівновеликих, незамінних Олени Пчілки і Лесі Українки. Сьогоднішня національно-визвольна війна своєю героїчністю і трагізмом робить тих Пань українського світу незмінним шляхом нашої Перемоги. Не почуті сповна під час своєї життєтворчости, вони сьогодні мають шанс нарешті всією повнотою своїх національних ідей зайти в розум і серце українців», – йдеться у дописі.



Фаріон подякувала професорці Світлані Богдан за організацію та надих конференції, а також всім членам катедри та учасникам конференції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Екснардепка та відома мовознавицяприїздила у Луцьк та Колодяжне.Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.Поїздка відбулася з нагоди Шостої Міжнародної наукової конференції "Лінгвостилістика 21 ст.: стан і перспективи" і 30-ліття катедри історії та культури української мови Волинського національного університету ім. Лесі Українки.«Це була Проща до двох: Матері і Доні - Ольги і Лесі. Двох рівновеликих, незамінних Олени Пчілки і Лесі Українки. Сьогоднішня національно-визвольна війна своєю героїчністю і трагізмом робить тих Пань українського світу незмінним шляхом нашої Перемоги. Не почуті сповна під час своєї життєтворчости, вони сьогодні мають шанс нарешті всією повнотою своїх національних ідей зайти в розум і серце українців», – йдеться у дописі.Фаріон подякувала професорціза організацію та надих конференції, а також всім членам катедри та учасникам конференції.

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