Росіяни турбуються через ракети ATACMS, тому що вони не здатні ефективно їм протидіяти, – Ігнат





Про це речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телеканалу “Ми-Україна”, пише



Крилатих ракет багато не буває. Нині маємо тандем. Сподіваємось на тріо з німецькою ракетою TAURUS, та й квартет доповнив би непогано ATACMS. Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй. Можливо, але все ж таки це ракета здатна бити 300 км, а той більше. Саме слово „балістика“ у вухах російського керівництва починає бити на сполох. Шоу „імені Скабеєвої“ будуть переповнені цією інформацією, з жахом розповідаючи, що Україна отримала саме такий тип озброєння”, — передбачає спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



Нагадаємо, раніше ми писали, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слово "балістика" викликає у росіян сполох, адже російські комплекси не здатні ефективно протидіяти ракетам ATACMS, які Україна може отримати від західних партнерів.Про це речник Командування Повітряних Сил ЗСУрозповів в ефірі телеканалу “Ми-Україна”, пише УНН Крилатих ракет багато не буває. Нині маємо тандем. Сподіваємось на тріо з німецькою ракетою TAURUS, та й квартет доповнив би непогано ATACMS. Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй. Можливо, але все ж таки це ракета здатна бити 300 км, а той більше. Саме слово „балістика“ у вухах російського керівництва починає бити на сполох. Шоу „імені Скабеєвої“ будуть переповнені цією інформацією, з жахом розповідаючи, що Україна отримала саме такий тип озброєння”, — передбачає спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.Нагадаємо, раніше ми писали, що у Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території росії

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