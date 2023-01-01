Росіяни турбуються через ракети ATACMS, тому що вони не здатні ефективно їм протидіяти, – Ігнат

Росіяни турбуються через ракети ATACMS, тому що вони не здатні ефективно їм протидіяти, – Ігнат
Слово "балістика" викликає у росіян сполох, адже російські комплекси не здатні ефективно протидіяти ракетам ATACMS, які Україна може отримати від західних партнерів.

Про це речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телеканалу “Ми-Україна”, пише УНН.

Крилатих ракет багато не буває. Нині маємо тандем. Сподіваємось на тріо з німецькою ракетою TAURUS, та й квартет доповнив би непогано ATACMS. Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй. Можливо, але все ж таки це ракета здатна бити 300 км, а той більше. Саме слово „балістика“ у вухах російського керівництва починає бити на сполох. Шоу „імені Скабеєвої“ будуть переповнені цією інформацією, з жахом розповідаючи, що Україна отримала саме такий тип озброєння”, — передбачає спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території росії.

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Теги: Юрій Ігнат, ATACMS
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