У Харкові військові Кракена напали на блокпост поліції: що відомо





Відео інциденту розлетілось у соцмережах. Судячи з усього, воно зняте з нагрудної камери одного з поліціянтів, пише



На ньому видно, як на блокпост під'їжджають кілька автівок з яких виходять озброєні люди у військовій формі. Вони дістали автомати й наказали поліціянтам та військовим, які чергували на блок-посту, лягти на землю, а також забрали в них зброю.



На відео нападники кричать, що їх автівки не можна перевіряти.



«Просто за***ли на всіх блокпостах. Ми бл*** ГУРівці на***й», — вигукує один з них.



Озброєні люди на відео також кажуть, що належать до військової частини А0458. Там дислокується підрозділ Кракен Головного управління розвідки (ГУР) МО.



Усе це тривало близько двох хвилин, після чого нападники поїхали.



У поліції вже відреагували на інцидент. Там повідомили, що він стався 29 вересня на одному з блокпостів на виїзді з Харкова.



«До правоохоронців, які несуть службу на блок посту, під'їхали чоловіки у військовій формі. Вони погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки їхнього транспорту під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту», — розповіли в головному управлінні поліції Харківської області.



На блокпості окрім поліціянтів чергували також прикордонники й нацгвардійці.



Правоохоронці розпочали слідство за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.



У Кракені теж прокоментували ці події. У телеграм-каналі підрозділу опублікували



Там нарікають, що поліція «без жодних законних обґрунтувань» зупиняє машини Кракену. Військові скаржаться, що вони втомлені після полігону змушені довго чекати поки їх пропустять.



У Кракені кажуть, що їх автівку тричі зупиняли у той день, тож «це всім набридло і хлопці зателефонували побратимам які були в Харкові, а потім сталося те, що всі бачили на відео».



«Хлопці культурно роз’яснили чому так робити не слід», — прокоментували свої дії бійці Кракена.



У ГУР інцидент зі своїми підлеглими ще не коментували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харкові невідомі у військовій формі з автоматами напали на блокпост. Вони погрожували зброєю поліціянтам, які там чергували, і вимагали не перевіряти їхні автівки. Нападники, ймовірно, належать до підрозділу Кракен ГУР Міноборони.Відео інциденту розлетілось у соцмережах. Судячи з усього, воно зняте з нагрудної камери одного з поліціянтів, пише НВ На ньому видно, як на блокпост під'їжджають кілька автівок з яких виходять озброєні люди у військовій формі. Вони дістали автомати й наказали поліціянтам та військовим, які чергували на блок-посту, лягти на землю, а також забрали в них зброю.На відео нападники кричать, що їх автівки не можна перевіряти.«Просто за***ли на всіх блокпостах. Ми бл*** ГУРівці на***й», — вигукує один з них.Озброєні люди на відео також кажуть, що належать до військової частини А0458. Там дислокується підрозділ Кракен Головного управління розвідки (ГУР) МО.Усе це тривало близько двох хвилин, після чого нападники поїхали.У поліції вже відреагували на інцидент. Там повідомили, що він стався 29 вересня на одному з блокпостів на виїзді з Харкова.«До правоохоронців, які несуть службу на блок посту, під'їхали чоловіки у військовій формі. Вони погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки їхнього транспорту під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту», — розповіли в головному управлінні поліції Харківської області.На блокпості окрім поліціянтів чергували також прикордонники й нацгвардійці.Правоохоронці розпочали слідство за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.У Кракені теж прокоментували ці події. У телеграм-каналі підрозділу опублікували відео інциденту з підписом «бійці Кракену провели розмову з мусарами на блокпосту».Там нарікають, що поліція «без жодних законних обґрунтувань» зупиняє машини Кракену. Військові скаржаться, що вони втомлені після полігону змушені довго чекати поки їх пропустять.У Кракені кажуть, що їх автівку тричі зупиняли у той день, тож «це всім набридло і хлопці зателефонували побратимам які були в Харкові, а потім сталося те, що всі бачили на відео».«Хлопці культурно роз’яснили чому так робити не слід», — прокоментували свої дії бійці Кракена.У ГУР інцидент зі своїми підлеглими ще не коментували.

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