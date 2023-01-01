2 жовтня на Волині: гортаючи календар

2 жовтня на Волині: гортаючи календар
2 жовтня день народження святкує відеооператор Микола Гусар (на фото).

Також день народження відзначає журналіст Володимир Роса.

Також 2 жовтня іменини відзначають чоловіки на ім'я Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан та жінки з іменем Юстина.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає зі святом тих, хто святкує цього дня, і зичить міцного здоров'я та безмежного щастя.

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Теги: день народження, Луцьк, 2 жовтня
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