2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
2 жовтня день народження святкує відеооператор Микола Гусар (на фото).
Також день народження відзначає журналіст Володимир Роса.
Також 2 жовтня іменини відзначають чоловіки на ім'я Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан та жінки з іменем Юстина.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає зі святом тих, хто святкує цього дня, і зичить міцного здоров'я та безмежного щастя.
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Також день народження відзначає журналіст Володимир Роса.
Також 2 жовтня іменини відзначають чоловіки на ім'я Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан та жінки з іменем Юстина.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає зі святом тих, хто святкує цього дня, і зичить міцного здоров'я та безмежного щастя.
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