На Волині фермер з Бельгії скандалить через двигун

На Волині фермер з Бельгії скандалить через двигун
Фермер-бельгієць, що живе та працює у селі Городок Луцької громади, намагається добитися, аби працівники фірми встановили відремонтований двигун на його навантажувач. Ця техніка вартує кілька мільйонів гривень, тож і ремонт обійшовся у майже 150 тисяч.

Про це з посиланням на 12 канал пише ВСН.

На Волині Крістоф Конінгс фермерує 12 років, а цьогоріч у вересні втрапив у халепу. Два місяці тому він замовив ремонт двигуна у львівської фірми «Технодвір», а коли майстри приїхали встановити мотор, фермер висловив незадоволення. Спершу через гроші.

Договір передбачає усю суму 100% вартості ремонту, а це 143 811 гривень, оплачує замовник до 22 вересня та, в будь-якому випадку, до повернення техніки з ремонту. Фермеру це не сподобалося, він вважає, що мав би платити аванс, а решту додати після установки двигуна.

Як тільки майстри із фірми заїхали в гараж до навантажувача, Крістоф Конінгс блокує їм виїзд своєю машиною. Обіцяє, не випустить поки не поставлять двигун.



Майстри й раді б виконати домовленість, але через дії фермера не можуть дістати мотор з машини. Господар навіть не дає своїх інструментів.

Поведінку Крістофа працівники фірми з обслуговування сільськогосподарської техніки знімалить на телефон.

За що чоловік вимагає 75 тисяч гривень – незрозуміло. За умовами договору, двигун повинні встановити в межах п'яти днів після 100% оплати. Умови на фірмі виконують. Наступного дня майстри знову не мають змоги встановити двигун на місце. І тепер на території фермерського господарства Крістофа і поліція і навіть швидка.До поліції звернулися і фермер, і представники фірми, які не могли виконати свою роботу. Правоохоронці з'ясовують обставини.

«За зверненнями громадян на відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, наразі триває перевірка», – розповіла старша інспекторка нацполіції Волині Марина Балдич.

Нарешті працівники змогли забрати своє авто. Кажуть, переймалися, аби фермер не потовк і машину, і двигун.На третій день працівники все ще прагнуть встановити двигун. Чекають фермера і підраховують збитки. Його дружина по телефону повідомила, що чоловік на обстеженні у лікарні. А Крістоф Конінг сказав, що на ферму їхати не хоче. Працівники фірми спантеличені і сердиті – за два роки співпраці з фермером-бельгійцем проблем не було. Вони повертаються на місце роботи на Львівщину і забирають злощасний двигун. Готові виконати свої зобов'язання, але тепер запрошують фермера з навантажувачем безпосередньо на фірму.

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Теги: Крістоф Конінгс, скандал, Волинь
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