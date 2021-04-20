У Польщі 20-річна українка хотіла вчинити самогубство

У Польщі 20-річна українка хотіла вчинити самогубство
Інцидент за участю 20-річної громадянки України стався в місті Глівіце.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на місцеву поліцію, ввечері, 26 вересня, правоохоронці отримали повідомлення від стурбованого свідка, який помітив жінку, яка сиділа на підвіконні на восьмому поверсі будівлі. Все вказувало на те, що вона збирається стрибнути
вниз.

На місце одразу був направлений патруль поліції, пожежники та швидка допомога. Поліція повідомляє, що їм вдалося потрапити в квартиру жінки завдяки її співлокатору, який саме в цей час повернувся додому. У квартирі вони почули гучний плач, а крізь штори було видно контури жінки з зовнішнього боку вікна. Плачучи, українка не помітила, що всередині є правоохоронці. Двоє з них схопили її та почали тягти всередину помешкання, щоправда, не обійшлося без шарпанини: молода жінка пробувала вирватися. Порозумітися з нею словесно не вдалося через мовний барʼєр.

У поліції кажуть, що жінка була у важкому психічному стані, з ознаками важкої депресії. Після того, як поліцейські забрали її до помешкання, її передали медикам та доправили до лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Луцьку чоловік погрожує зістрибнути зі стріли будівельного крана.

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Теги: самогубство, суїцид, Польща
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