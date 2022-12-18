У Луцьку спіймали нетверезого керманича, який не має водійських прав

У Луцьку спіймали нетверезого керманича, який не має водійських прав
В обласному центрі Волині судили чоловіка, якого спіймали п’яним за кермом легковика. Правопорушника неодноразово штрафували за керування авто без водійського посвідчення, яке він взагалі не отримував.

Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські Новиини.

Дмитра Л. за кермом Mazda 6 зупинили 4 червня у селі Боратин. У водія були ознаки алкогольного сп’яніння, але від огляду він відмовився. Також з’ясувалося, що Дмитро Л. не мав права керування транспортними засобами, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Це правопорушення він вчинив повторно протягом року.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.5 ст.126, ч. 1 ст. 130. На розгляд справи він не з'явився, тож суд розцінив це, як намагання уникнути відповідальності за вчинене адміністративне правопорушення.

Оскільки докази підтвердили вину Дмитра Л., суд оштрафував його на 40 тисяч 800 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Луцьку п`яний водій влаштував перегони з патрульними.

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Теги: п'яний водій, суд, штраф
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