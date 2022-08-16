На Волині сім'ям трьох загиблих воїнів вручили їхні нагороди. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
Сьогодні, 1 жовтня, під час мітингу до Дня захисників та захисниць України у Ковелі вручили рідним трьох Героїв посмертні державні нагороди.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.
Вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня:
• дружині та дочкам Арсеніка Василя Миколайовича,
• батькам Махнюка Юрія Миколайовича.
Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – батькам Романюка Владислава Олександровича.
«Вічна слава Героям, які віддали своє життя за Україну. Не забудемо. Не пробачимо. Помстимося», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Героя з Підгайцівської громади на Волині Артема Ротмістренка посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.
Вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня:
• дружині та дочкам Арсеніка Василя Миколайовича,
• батькам Махнюка Юрія Миколайовича.
Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – батькам Романюка Владислава Олександровича.
«Вічна слава Героям, які віддали своє життя за Україну. Не забудемо. Не пробачимо. Помстимося», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Героя з Підгайцівської громади на Волині Артема Ротмістренка посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі 20-річна українка хотіла вчинити самогубство
Сьогодні, 21:28
На Волині сім'ям трьох загиблих воїнів вручили їхні нагороди. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету "Український борщ"
Сьогодні, 19:15
«6 РОТА»: у Генштабі анонсували прем’єру документального фільму про українських піхотинців
Сьогодні, 18:29
Медіа