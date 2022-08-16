На Волині сім'ям трьох загиблих воїнів вручили їхні нагороди. ВІДЕО

На Волині сім'ям трьох загиблих воїнів вручили їхні нагороди. ВІДЕО
Сьогодні, 1 жовтня, під час мітингу до Дня захисників та захисниць України у Ковелі вручили рідним трьох Героїв посмертні державні нагороди.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка у фейсбуці.

Вручили ордени «За мужність» ІІІ ступеня:

• дружині та дочкам Арсеніка Василя Миколайовича,
• батькам Махнюка Юрія Миколайовича.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – батькам Романюка Владислава Олександровича.

«Вічна слава Героям, які віддали своє життя за Україну. Не забудемо. Не пробачимо. Помстимося», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, раніше ми писали, що Героя з Підгайцівської громади на Волині Артема Ротмістренка посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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Теги: Ковель, загиблі
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