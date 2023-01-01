Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету "Український борщ"
Сьогодні, 19:15
Презентація пам’ятних монет "Український борщ", які зроблені зі срібла та нейзильберу, відбулася на фестивалі нематеріальної культурної спадщини "Жива культура – Живий світ".
Про це повідомили у телеграм-каналі НБУ.
"Ми вважаємо своїм обов’язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу", – зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей, роботи якого мають виразний український стиль.
На аверсі зображено теплу, затишну композицію: господиню, українську жінку на тлі печі під час приготування борщу, а на реверсі в центрі зображено тарілку з червоним борщем.
Реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня.
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Про це повідомили у телеграм-каналі НБУ.
"Ми вважаємо своїм обов’язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу", – зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей, роботи якого мають виразний український стиль.
На аверсі зображено теплу, затишну композицію: господиню, українську жінку на тлі печі під час приготування борщу, а на реверсі в центрі зображено тарілку з червоним борщем.
Реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня.
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