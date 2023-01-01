«6 РОТА»: у Генштабі анонсували прем’єру документального фільму про українських піхотинців





«Це посвята нашій героїчній піхоті, людям, які виконують найважчі завдання і воюють на самому «0». Вони тримають стрій, боронять кожен сантиметр рідної землі, попри шалений спротив ворога. Ризикують своїм життям під ворожими обстрілами із вірою в Перемогу», – повідомили у Генштабі.



Під назвою «6 РОТА» був написаний саундтрек до фільму на слова Петра Маги, музика та виконання Павла Зіброва. Над кліпом працювали: продюсер - Ірина Пугач, режисер постановник - Олег Пугач. Камера- Валентин Стрільцов, Олег Пугач.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Генеральному штабі Збройних сил України анонсували прем’єру документальної стрічки «6 РОТА», яка присвячена українським піхотинцям.«Це посвята нашій героїчній піхоті, людям, які виконують найважчі завдання і воюють на самому «0». Вони тримають стрій, боронять кожен сантиметр рідної землі, попри шалений спротив ворога. Ризикують своїм життям під ворожими обстрілами із вірою в Перемогу», – повідомили у Генштабі.Під назвою «6 РОТА» був написаний саундтрек до фільму на слова, музика та виконання. Над кліпом працювали: продюсер -, режисер постановник -. Камера-

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