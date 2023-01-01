Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 жовтня
Вдень небо у Луцьку буде хмарним, але без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вітер південно-східний, 2-3 м/с. Температура вночі +10-11°, вдень - до +19°.

Максимальна температура цього дня була зафіксована у 1956 році і сягнула +24,2°. Найхолодніше 2 жовтня було у 1979 році - температурний режим сягнув нижче нуля, до -2,1°.

Народний прогноз погоди: раніше з 2 жовтня проходили вечірки – вибір наречених. Також у цей день бував і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези й дуба опав не повністю – слід чекати лютої зими.

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