У Луцьку – пожежа: надзвичайники врятували людину
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Увечері 1 жовтня зайнялася пожежа в житловому будинку на вулиці Волноградська в місті Луцьк.
Про це інформує пресслужба ДСНС Волині у фейсбуці.
На місце події прибули рятувальники 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин.
Під час гасіння пожежі було врятовано одну людину, яка відмовилася від госпіталізації.
Під час пожежі пошкоджено меблі, підлогу, стіни на веранді та стелю в коридорі будинку.
Причина пожежі: необережне поводження з вогнем під час куріння громадянина.
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Про це інформує пресслужба ДСНС Волині у фейсбуці.
На місце події прибули рятувальники 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин.
Під час гасіння пожежі було врятовано одну людину, яка відмовилася від госпіталізації.
Під час пожежі пошкоджено меблі, підлогу, стіни на веранді та стелю в коридорі будинку.
Причина пожежі: необережне поводження з вогнем під час куріння громадянина.
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