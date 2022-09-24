У Луцьку – пожежа: надзвичайники врятували людину

У Луцьку – пожежа: надзвичайники врятували людину
Увечері 1 жовтня зайнялася пожежа в житловому будинку на вулиці Волноградська в місті Луцьк.

Про це інформує пресслужба ДСНС Волині у фейсбуці.

На місце події прибули рятувальники 2 та 25 державних пожежно-рятувальних частин.

Під час гасіння пожежі було врятовано одну людину, яка відмовилася від госпіталізації.

Під час пожежі пошкоджено меблі, підлогу, стіни на веранді та стелю в коридорі будинку.

Причина пожежі: необережне поводження з вогнем під час куріння громадянина.

У Луцьку – пожежа: надзвичайники врятували людину

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Теги: пожежа, Луцьк, ДСНС
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