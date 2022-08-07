Дві легкоатлетки з Волині – у двадцятці найкращих у європейському рейтингу
Сьогодні, 04:47
Підбивши підсумки сезону 2023 року, сформували рейтинг найкращих атлетів і атлеток в Європі. До ТОП-20 європейського рейтингу потрапило двоє волинянок – Ірина Климець та Олена Собчук.
Про це інформує портал «Жорстка атлетика», передає Район.in.uа.
Одразу у двох дисциплінах українки очолюють список кращих на континенті. Це стрибки у висоту, в яких чинною чемпіонкою світу є Ярослава Магучіх – тож має і першу позицію європейського рейтингу. Високе друге місце має ще одна українка – Ірина Геращенко. Юлія Левченко п’ята, Катерина Табашник – 11-та, Юлія Чумаченко – 15-та.
Ще одну пальму першості Україна тримає у потрійному стрибку, завдяки віцечемпіонці світу Марині Бех-Романчук. До того ж хмельничанка посідає 8 місце у стрибках в довжину.
На 400 метрів з бар’єрами четверту сходинку в Європі має Анна Рижикова. Одразу за нею на п’ятій позиції Вікторія Ткачук.
Також високі позиції в українських жінок у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Сьому позицію має Людмила Оляновська, восьму – представниця Волині Олена Собчук.
Метальниця молота з Луцька Ірина Климець має одинадцяту позицію.
У чоловічому рейтингу найкращу позицію має Михайло Кохан, який посідає третю сходинку.
Андрій Проценко – четвертий у стрибках у висоту. Олег Дорощук – дев’ятий, Богдан Бондаренко – 17-й, Дмитро Нікітін – 20-й, Роман Петрук – 22-й
Серед штовхальників ядра шосте місце має Роман Кокошко.
Артур Фельфнер – 10-й серед метальників списа.
Олександр Погорілко – 15-й серед бігунів на 400 метрів.
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Про це інформує портал «Жорстка атлетика», передає Район.in.uа.
Одразу у двох дисциплінах українки очолюють список кращих на континенті. Це стрибки у висоту, в яких чинною чемпіонкою світу є Ярослава Магучіх – тож має і першу позицію європейського рейтингу. Високе друге місце має ще одна українка – Ірина Геращенко. Юлія Левченко п’ята, Катерина Табашник – 11-та, Юлія Чумаченко – 15-та.
Ще одну пальму першості Україна тримає у потрійному стрибку, завдяки віцечемпіонці світу Марині Бех-Романчук. До того ж хмельничанка посідає 8 місце у стрибках в довжину.
На 400 метрів з бар’єрами четверту сходинку в Європі має Анна Рижикова. Одразу за нею на п’ятій позиції Вікторія Ткачук.
Також високі позиції в українських жінок у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Сьому позицію має Людмила Оляновська, восьму – представниця Волині Олена Собчук.
Метальниця молота з Луцька Ірина Климець має одинадцяту позицію.
У чоловічому рейтингу найкращу позицію має Михайло Кохан, який посідає третю сходинку.
Андрій Проценко – четвертий у стрибках у висоту. Олег Дорощук – дев’ятий, Богдан Бондаренко – 17-й, Дмитро Нікітін – 20-й, Роман Петрук – 22-й
Серед штовхальників ядра шосте місце має Роман Кокошко.
Артур Фельфнер – 10-й серед метальників списа.
Олександр Погорілко – 15-й серед бігунів на 400 метрів.
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