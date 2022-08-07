Дві легкоатлетки з Волині – у двадцятці найкращих у європейському рейтингу

Ірина Климець та Олена Собчук.



Про це інформує портал



Одразу у двох дисциплінах українки очолюють список кращих на континенті. Це стрибки у висоту, в яких чинною чемпіонкою світу є Ярослава Магучіх – тож має і першу позицію європейського рейтингу. Високе друге місце має ще одна українка – Ірина Геращенко. Юлія Левченко п’ята, Катерина Табашник – 11-та, Юлія Чумаченко – 15-та.



Ще одну пальму першості Україна тримає у потрійному стрибку, завдяки віцечемпіонці світу Марині Бех-Романчук. До того ж хмельничанка посідає 8 місце у стрибках в довжину.



На 400 метрів з бар’єрами четверту сходинку в Європі має Анна Рижикова. Одразу за нею на п’ятій позиції Вікторія Ткачук.



Також високі позиції в українських жінок у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Сьому позицію має Людмила Оляновська, восьму – представниця Волині Олена Собчук.



Метальниця молота з Луцька Ірина Климець має одинадцяту позицію.



У чоловічому рейтингу найкращу позицію має Михайло Кохан, який посідає третю сходинку.



Андрій Проценко – четвертий у стрибках у висоту. Олег Дорощук – дев’ятий, Богдан Бондаренко – 17-й, Дмитро Нікітін – 20-й, Роман Петрук – 22-й



Серед штовхальників ядра шосте місце має Роман Кокошко.



Артур Фельфнер – 10-й серед метальників списа.



Олександр Погорілко – 15-й серед бігунів на 400 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підбивши підсумки сезону 2023 року, сформували рейтинг найкращих атлетів і атлеток в Європі. До ТОП-20 європейського рейтингу потрапило двоє волинянок –таПро це інформує портал «Жорстка атлетика» , передає Район.in.uа Одразу у двох дисциплінах українки очолюють список кращих на континенті. Це стрибки у висоту, в яких чинною чемпіонкою світу є– тож має і першу позицію європейського рейтингу. Високе друге місце має ще одна українка –п’ята,– 11-та,– 15-та.Ще одну пальму першості Україна тримає у потрійному стрибку, завдяки віцечемпіонці світу. До того ж хмельничанка посідає 8 місце у стрибках в довжину.На 400 метрів з бар’єрами четверту сходинку в Європі має. Одразу за нею на п’ятій позиції Вікторія Ткачук.Також високі позиції в українських жінок у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Сьому позицію має, восьму – представниця Волині Олена Собчук.Метальниця молота з Луцька Ірина Климець має одинадцяту позицію.У чоловічому рейтингу найкращу позицію має Михайло Кохан, який посідає третю сходинку.– четвертий у стрибках у висоту.– дев’ятий,– 17-й,– 20-й,– 22-йСеред штовхальників ядра шосте місце має– 10-й серед метальників списа.– 15-й серед бігунів на 400 метрів.

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