У Луцьку ще одна парафія перейшла до ПЦУ





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За єдність із ПЦУ проголосували близько 90% парафіян. Усі присутні є дійсними парафіянами з початку будівництва храму та добре знають один одного. Процес голосування за згодою зафіксували на відео, щоб це було незаперечним фактом.



Перед голосуванням отець Олександр нагадав, що він разом із парафіянами терпляче чекав на конкретні дії ієрархів УПЦ щодо повного відокремлення від РПЦ і ще раз оголосив людям свою позицію та бажання про відновлення євхаристичного спілкування з Вселенською Патріархією та іншими Помісними Церквами.



«Я, засуджую РФ, яка напала на нашу Україну, засуджую того, хто благословляє та виправдовує цю війну та релігійно мотивує йти та воювати проти України, тобто брехні Патріарха Кирила Гундяєва. Обурююсь тим, що керівництво Української Православної Церкви так і не зробило повного від'єднання від РПЦ МП», – зазначив отець Олександр.



«Церква – це зібрання людей у ​​молитві. Церква – це ви. Ті, хто зараз стоїть на службі. І не плутайте, будь ласка, Церква з керівним органом: митрополія, єпархія, єпископи. Це є структура, керівний орган. Вони перетягли він назву «Церква». Але Церква – це люди. Тому що зараз вирішить Церкву, тобто ви люди – то я й зроблю, піду з людьми», – заявив священик.



Він також зазначив, що якщо громада проголосує за те, щоб залишитись у лоні УПЦ, то і це рішення він ухвалить і свою громаду не залишить.



У своїй промові священик наголошував, що з ПЦУ буде єднання. Не перехід, не приєднання, а з'єднання. Єднання дозволяє зберегти свою ідентичність. Нас ніхто не змушує, не спонукає переходити на Богослужіння за новим стилем. Ніхто не диктує своїх особливих умов. Ми залишаємося таким суспільством, яким були. Тільки змінюється юрисдикція», – наголосив отець Олександр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 1 жовтня, релігійне товариство Свято-Марії-Магдалинівського храму Української Православної Церкви (в єдності з Московським Патріархатом – ред.) Волинської єпархії міста Луцьк провело парафіяльні збори, на яких було прийнято рішення змінити юрисдикцію та приєднатися до Православної Церкви.Про це повідомляє «Духовний фронт України» За єдність із ПЦУ проголосували близько 90% парафіян. Усі присутні є дійсними парафіянами з початку будівництва храму та добре знають один одного. Процес голосування за згодою зафіксували на відео, щоб це було незаперечним фактом.Перед голосуванням отецьнагадав, що він разом із парафіянами терпляче чекав на конкретні дії ієрархів УПЦ щодо повного відокремлення від РПЦ і ще раз оголосив людям свою позицію та бажання про відновлення євхаристичного спілкування з Вселенською Патріархією та іншими Помісними Церквами.«Я, засуджую РФ, яка напала на нашу Україну, засуджую того, хто благословляє та виправдовує цю війну та релігійно мотивує йти та воювати проти України, тобто брехні Патріарха. Обурююсь тим, що керівництво Української Православної Церкви так і не зробило повного від'єднання від РПЦ МП», – зазначив отець Олександр.«Церква – це зібрання людей у ​​молитві. Церква – це ви. Ті, хто зараз стоїть на службі. І не плутайте, будь ласка, Церква з керівним органом: митрополія, єпархія, єпископи. Це є структура, керівний орган. Вони перетягли він назву «Церква». Але Церква – це люди. Тому що зараз вирішить Церкву, тобто ви люди – то я й зроблю, піду з людьми», – заявив священик.Він також зазначив, що якщо громада проголосує за те, щоб залишитись у лоні УПЦ, то і це рішення він ухвалить і свою громаду не залишить.У своїй промові священик наголошував, що з ПЦУ буде єднання. Не перехід, не приєднання, а з'єднання. Єднання дозволяє зберегти свою ідентичність. Нас ніхто не змушує, не спонукає переходити на Богослужіння за новим стилем. Ніхто не диктує своїх особливих умов. Ми залишаємося таким суспільством, яким були. Тільки змінюється юрисдикція», – наголосив отець Олександр.

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